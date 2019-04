Prefeitura abre 80 vagas para curso de Cuidador Comunitário

O curso de Cuidador Comunitário é uma capacitação que atende às diversas zonas de Manaus | Foto: Divulgação/FDT

Manaus - A Prefeitura de Manaus abre as inscrições para 3° turma do curso de Cuidador Comunitário nesta sexta-feira (26). Serão oferecidas 80 vagas para a capacitação, que acontecerá na Igreja Missionária Deus Altíssimo Rua Renascer, Conjunto Cidadão 1, bairro Cidade Nova, na zona Norte.



O curso é em parceria com a Fundação Doutor Thomas (FDT) e a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi).

As inscrições serão feitas no próprio local, no período de 26 a 30 de abril, nos horários das 9h às 16h, ou até o preenchimento das vagas disponibilizadas para a comunidade. As aulas são gratuitas e voltadas às pessoas acima de 18 anos, de qualquer nível de escolaridade. Os interessados devem apresentar documentos de RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4 (original e xerox). Para participar do curso, é necessário apresentar também comprovante de residência, para confirmar que é morador da comunidade.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 99116-3151 (Robert dos Santos, responsável pela Igreja Missionária Deus Altíssimo) ou 3215-6007 (Nepem).

Curso

O Cuidador Comunitário é uma capacitação que, há três anos, atende às diversas zonas de Manaus, com o objetivo de incentivar as comunidades sobre a importância da família e o cuidado com a pessoa idosa. O curso oferece aulas de cuidados básicos, como higiene pessoal, alimentação e respeito, preservando e valorizando o vínculo familiar nesta fase da vida.

“É importante que a família esteja presente nas mudanças causadas pelo processo de envelhecimento, a ideia do curso não é formar profissionais, e sim, fazer com que a família tenha conhecimento dos cuidados necessários com o idoso. Nossa capacitação atende as diversas comunidades, nosso objetivo é levar esse curso a todas as áreas de Manaus, para que tenhamos cada vez mais pessoas com o conhecimento sobre o universo do idoso, assegurando a eles o envelhecimento com respeito, dignidade e qualidade de vida”, destacou a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho.

Aulas

O curso inicia no dia 7 de maio, na Igreja Missionária Deus Altíssimo Rua Renascer, Conjunto Cidadão 1 – bairro Cidade Nova. As aulas acontecerão as terças e quintas-feiras, nos horários das 9h às 12h, no turno vespertino, com duração de 21h, divididas em teoria e prática com entrega de certificado ao fim do curso.

Em Manaus, a coordenação da Política Municipal do Idoso está a cargo da Fundação Doutor Thomas, que executa ações estratégicas para garantir esses direitos, por meio de parcerias, nos níveis federal, estadual e municipal, que constroem uma rede articulada de proteção.

“É uma orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto, dentro das ações do planejamento estratégico Manaus 2030, a valorização das pessoas. A capacitação é um desses canais de valorização. Pessoas com formação podem contribuir para um melhor acompanhamento de seus parentes e/ou pessoas do convívio familiar que estão na terceira idade e que necessitam dos cuidados que o processo de envelhecimento exige. O cuidado com o idoso é uma necessidade da população que procuramos atender por meio da Espi/Semad”, disse a diretora-geral da Espi/Semad, Stela Cyrino.

*Com informações da assessoria.

