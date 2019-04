Prefeitura prorroga inscrições para o Empretec até quinta-feira (25)

Manaus - O curso de capacitação de empreendedorismo, o Empretec, teve as inscrições prorrogadas pela Prefeitura de Manaus, até as 23h59 desta quinta-feira (25). Os interessados devem se inscrever no site e entregar os documentos solicitados pelo edital no dia correspondente à turma escolhida, na sala de Qualificação Profissional da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), no 1º andar da Galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, 82, Centro, das 8h às 14h.

A capacitação é fruto de uma parceira entre a Semtepi, o Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa (Fumipeq) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM).

O Empretec

O Empretec é uma metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) que busca desenvolver características de comportamento empreendedor e identificar novas oportunidades de negócios. É promovido em cerca de 40 países, atualmente.

A metodologia consiste em 60 horas de capacitação, dividida em seis dias de imersão, onde o participante é desafiado em atividades práticas, cientificamente fundamentadas, que apontam como um empreendedor de sucesso age, tendo como base dez características comportamentais, como a busca de oportunidade e iniciativa, exigência de qualidade e eficiência, estabelecimento de metas, persuasão e rede de contatos, independência e autoconfiança, entre outras.

Para a subsecretária operacional da Semtepi, Larisse Carvalho, o Empretec é mais uma oportunidade de enraizar a cultura empreendedora em Manaus. “Cada vez mais as pessoas têm visto o empreendedorismo como solução para os seus problemas. É fundamental que todos tenham acesso à capacitação empreendedora e que tenham a oportunidade de colocá-la em prática em seu negócio”, declarou Larisse.

Etapa de análise e entrevistas

Após a divulgação do resultado das turmas, que será feita no dia 30 de abril, os selecionados irão assistir a uma palestra explicativa sobre o Empretec, na sede do Sebrae-AM, localizada na rua Leonardo Malcher, 924, Centro, e ainda preencher um formulário que servirá de base para análise do perfil do candidato.

A última etapa de seleção consiste na entrevista individual do candidato, também feita na sede do Sebrae-AM. As entrevistas serão previamente agendadas e possuem duração de uma hora cada. As datas e horários previstos para o cumprimento das etapas estão especificados no edital disponibilizado no site da Semtepi.

*Com informações da assessoria.

Leia Mais

Prefeitura abre 80 vagas para curso de Cuidador Comunitário

Prêmio Estácio de Jornalismo abre inscrições para a edição 2019