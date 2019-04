Prefeitura divulga lista de pré-selecionados para ‘Inova Manaus’

Manaus- A Prefeitura de Manaus, em parceria com a Promoção da Excelência do Software Brasileiro (Softex), divulga a lista de pré-selecionados para as 140 vagas de capacitação empreendedora do projeto Inova Manaus.

O ciclo de capacitação faz parte do projeto, que tem como foco oferecer aos micro e pequenos empreendedores e aos potenciais empreendedores novas alternativas de capacitação, para permitir que possam gerir seus negócios de forma consciente e rentável.

Dos 973 interessados nos três cursos disponibilizados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), 70 foram pré-selecionados, com base no edital disponibilizado no site da secretaria e também por meio de uma análise curricular de cada inscrito.

Os candidatos pré-selecionados, mesmo em cadastro de reserva, precisam entregar os documentos solicitados no dia correspondente ao curso escolhido, na sala de Qualificação Profissional da Semtepi, no primeiro andar da Galeria dos Remédios, situada na rua Miranda Leão, 82, Centro, das 8h às 14h.

