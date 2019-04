Prefeitura lança programação de capacitação e anuncia inscrições

Manaus - A Prefeitura de Manaus anunciou nesta terça-feira (23), inscrições para 1,8 mil vagas em 35 ações de capacitação, entre cursos, palestras e oficinas para servidores, estagiários e agentes públicos municipais. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) .

O anúncio foi feito pelo secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Lucas Bandiera, no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da Prefeitura de Manaus, Compensa, zona Oeste, durante o lançamento do Catálogo Anual de Cursos promovidos pela secretaria, por meio da Espi.

“A Semad, por meio da Escola do Servidor, vai ofertar, em 2019, 259 ações de capacitação, entre cursos, palestras e oficinas, para servidores, estagiários e agentes públicos, além de ter uma cota para bolsistas dos programas Bolsa Universidade, Bolsa Idiomas e Bolsa Pós-Graduação”, destaca Bandiera.

O secretário explica que a programação busca atender as determinações do prefeito Arthur Virgílio Neto, para atingir as metas do “Planejamento Estratégico Manaus 2030” na área de qualificação do servidor. “O projeto Manaus 2030 prevê, entre suas metas estratégicas, uma tríade de ações visando ao desenvolvimento de uma cultura institucional de alto desempenho: aprimorar a gestão, modernizar a infraestrutura de tecnologia e promover capacitação e motivação dos servidores”, explicou Bandiera.

A diretora-geral da Espi/Semad, Stela Cyrino, frisa que a programação é resultado do Levantamento de Necessidades de Capacitação 2019, pesquisa realizada pelo Departamento de Educação e Aperfeiçoamento em todas as secretarias da Prefeitura de Manaus. “Para maio, vamos ofertar 1,8 mil vagas, mas ao longo do ano de 2019, vamos ofertar mais de 10 mil”, afirma.

A execução da programação começou ainda no mês de março e já foram realizadas, entre março e abril, 52 ações, com a oferta total de 2,4 mil vagas. A meta para 2019 é promover 259 ações, nas modalidades presencial e a distância, para capacitar 10,2 mil alunos. Cyrino explica que as inscrições são disponibilizadas mês a mês, pelo portal da Espi/Semad. Cada ação tem um público-alvo definido, que deve ser consultado no portal.

A escola conta, a partir deste ano, com um novo sistema de inscrições e gerenciamento de cursos e eventos. Os interessados devem cadastrar-se, acessando o site de capacitação da Espi e clicando em “Quero ser Aluno”. Na plataforma, é possível conferir cursos com inscrições abertas, acompanhar o status de inscrição e acessar certificados on-line.

Para este mês, além dos cursos voltados a servidores e estagiários, há também cursos fechados para microempreendedores do shopping Phelippe Daou, aposentados vinculados à Manaus Previdência, cursos em parceria com a Fundação Doutor Thomas – Pilates, para frequentadores do Parque Municipal do Idoso; e Cuidador Comunitário, para moradores do conjunto Cidadão I, na Cidade Nova, zona Norte.

