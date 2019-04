FCecon oferece oficina sobre como lidar com o estresse

Manaus- Segundo a gerente do Serviço de Psicologia da FCecon, Maria Graciete Ribeiro Carneiro, que fará uma palestra sobre o tema, a oficina é voltada ao público em geral, pois ensinará técnicas de como aprender a lidar com o estresse. “Vamos abordar os sintomas, o que é o estresse, como lidar, como uma pessoa pode trabalhar com o estresse”, afirma Ribeiro.

A palestra vai abordar também o estresse burnout, que prejudica as defesas do ser humano, deixando-o vulnerável, destacou a gerente de Psicologia da FCecon.

Além da palestra, a oficina abordará técnicas do mindfulness, técnica que trabalha a atenção plena como uma forma de controle. A formação será ministrada pelo psicólogo Valberto Evangelista.

Inscrições

Os interessados em participar da oficina devem se inscrever pelo telefone (92) 3655-4620 ou ir até o Serviço de Psicologia da FCecon, na sede da instituição, no Dom Pedro.

A inscrição é gratuita e pode ser feita até a manhã da quinta-feira (25). Para estudantes de graduação, o evento servirá como horas complementares.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura prorroga inscrições para o Empretec até quinta-feira (25)

UEA promove palestra de Marketing Digital para comunidade acadêmica