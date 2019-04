Mulheres participam de oficina de maquiagem em Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus, em parceria com a Associação de Ensino Social Profissionalizante (Espro), realizou a Oficina de Geração de Renda e Técnicas Básicas de Maquiagem, nesta quinta-feira (25), no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), na rua C, conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova.

Segundo a titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio, os Cras têm incentivado as mulheres que participam dos serviços ofertados pelas unidades para o empreendedorismo e o empoderamento feminino.

“Com essas parcerias, estamos levando cursos de capacitação para as mulheres em vulnerabilidade social e econômica das comunidades. A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto é a de que possamos prepará-las para oportunidades do mundo do trabalho, uma vez que a área da estética tende a crescer a cada dia no mercado”, destacou a secretária.

Todas as 16 mulheres que participaram da capacitação são referenciadas pelo Cras do bairro Cidade Nova. O curso teve duração de 4 horas. As alunas ganharam um kit de maquiagem como forma de incentivo, além de certificação.

Para a participante Anne Souza, 34, que atualmente está desempregada, o curso veio em uma hora oportuna. “Eu participo das atividades do Cras e achei essa área de maquiagem excelente para ganhar um dinheiro extra. Vou me especializar ainda mais a partir de agora e talvez eu possa abrir um negócio”, relatou.

O Cras é a porta de entrada da assistência social em Manaus. É um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de assistência social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a comunidade.

A partir do adequado conhecimento do território, o Cras promove a organização e articulação das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas sociais. Assim, possibilita o acesso da população aos serviços, benefícios e projetos, se tornando uma referência para a população local e para os serviços setoriais.

