ATENÇÃO: Manaus recebe curso de negócios para cervejeiros

Manaus- No dia (18) de maio, no novo espaço, a Escola Amazônica de Cerveja - antigo Profissional Cervejeiro, será realizado pela primeira vez uma turma de Plano de Negócios para Cervejaria Cigana no estado do Amazonas.

A Beer Business, empresa especializada em consultoria técnica e de negócios para o mercado cervejeiro, estará realizando a vigésima primeira edição do curso que busca esclarecer aos participantes os pontos básicos a serem considerados no planejamento de uma cervejaria cigana.

O objetivo do Plano de Negócios para Cervejaria Cigana é capacitar o aluno a tomar decisões relativas aos aspectos operacionais, comerciais e financeiros da terceirização da produção de cervejas artesanais e avaliar a viabilidade do negócio.

Entre os tópicos abordados estão o contrato de terceirização, a propriedade das receitas, custos de terceirização, registro no MAPA, registro de marca, rótulos e embalagens, além de exemplos com cálculos de impostos, explicações sobre o SIMPLES para cervejarias, o investimento necessário e o tempo de retorno de investimento.

Com carga horária de oito horas e prezando pelo compartilhamento de experiências profissionais, exemplos de casos reais e valores de mercado, o curso será ministrado por Filipe Bortolini, sócio da Arnesto Brewery Cave – Microcervejaria Cigana e Brewpub e Mestre em Engenharia de Produção e Sistemas pela Unisinos.

Inscrições: http://www.beerbusiness.com.br/cursos/?id=cervejaria-cigana

*Com informações da assessoria

