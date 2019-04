Mulheres em situação de vulnerabilidade fazem curso de inglês gratuito

Manaus - O aprendizado de um idioma auxilia na abertura de muitas portas no mercado de trabalho, por esse motivo, a Prefeitura de Manaus deu início nesta sexta-feira (26), ao curso de inglês prático, realizado na sede da Subsecretaria de Políticas Afirmativas para as Mulheres e Direitos Humanos, localizada na praça do conjunto Duque de Caxias, bairro Flores, zona Centro-Sul.

O curso é administrado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e está dividido em quatro módulos, de três meses cada um. Porém, em cada um deles, as alunas receberão o certificado de conclusão. As aulas ocorrerão todas as sextas-feiras, das 14h às 16h, e terão a duração total de 12 meses.

De acordo com a titular da Semasc, Conceição Sampaio, a proposta é permitir que as mulheres em situação de vulnerabilidade social se tornem independentes.

“Ter o aprendizado na língua inglesa é de suma importância nos dias atuais, e por meio desses cursos, estamos preparando a mulher para ser inserida no mercado de trabalho. A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto e da primeira-dama Elizabeth Valeiko é a de possibilitar que elas saiam do ambiente de violência e se desenvolvam, aprendam e escrevam uma nova história”, destacou Conceição.

Mais de 20 alunas já estão participando das aulas, que são totalmente adequadas a elas, garantindo o acolhimento e o aprendizado eficaz.

Conforme o professor do projeto Move On, Luckner Sigueney, o objetivo é de levar o aprendizado e gerar empregos. Segundo ele, no primeiro dia de aula, elas já aprenderam o alfabeto, os dias e os números.

“Nossa metodologia será bem prática e elas estão superinteressadas em aprender a falar inglês. No primeiro dia já aprendemos algumas coisas e daqui para frente iremos nos desenvolver mais ainda”, salientou.

A dona de casa Edcilene Almeida, 42 anos, já participou de outros cursos como manicure, ornamentação e agora vai aprender inglês. Ela contou que os cursos estão proporcionando uma mudança de vida e deu a ela novos objetivos.

“Já estou no meu terceiro curso e por meio de todo o apoio dado pela subsecretaria, estou podendo chegar aos meus objetivos. Agora é só alegria e felicidade”, declarou.

Assistência à mulher

A subsecretaria também promove campanhas e ações de cidadania, com emissão de documentos básicos e orientações pertinentes aos programas sociais, ampliando a cidadania das mulheres das áreas urbana e rural de Manaus.

Caso haja denúncias de violação dos direitos das mulheres, a população deve recorrer à central de atendimento à mulher, o 180; para o Disque-Denúncia, 181; ou para a própria Subsecretaria Municipal de Políticas Afirmativas para Mulheres e de Direitos Humanos pelo 3214-5080 ou 0800 092 6644.

