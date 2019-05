Prefeitura oferece 300 vagas para desenvolvimento profissional

Manaus - A Prefeitura de Manaus oferece 300 vagas estão abertas em oficinas em orientação para o mundo do trabalho e desenvolvimento de habilidades. A ação acontece por meio do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas/Trabalho).

As inscrições limitadas estão disponíveis nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos bairros Cachoeirinha, Zona Sul; Cidade Nova, Colônia Terra Nova, Zona Norte; Compensa 1, Alvorada 3, Zona Oeste; comunidade Nossa Senhora da Conceição, Prourbis, São José 3, Zona Leste; e Alfredo Nascimento, Zona Norte. Em cada unidade do Cras estão disponíveis 25 vagas.

A iniciativa, de acordo com a secretária da Semasc, Conceição Sampaio, faz parte de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e de acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social para acesso a oportunidade.

“O programa impulsiona o empreendedorismo e a autonomia dos participantes. O objetivo do prefeito Arthur Neto é de qualificar jovens e adultos para o mercado de trabalho. Inclusive, estamos ampliando as vagas para que mais pessoas tenham acesso à capacitação”, explicou Conceição.

Para participar, o candidato precisa ter entre 14 e 59 anos de idade e ser residente em Manaus. O interessado deve procurar uma unidade do Cras mais próxima de sua residência, portando a documentação obrigatória: RG, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho e Número de Identificação Social (NIS), uma vez que o programa atende usuários em vulnerabilidade social e econômica.

As oficinas possuem carga horária de 12 horas, e iniciarão a partir da próxima terça-feira (7), em alguns Cras. As oficinas estão divididas em quatro encontros, que vão habilitar os participantes para o mundo do trabalho.

Temáticas

Serão abordadas na oficina e rodas de conversa temáticas que fortalecem o conhecimento, estimulam os jovens e adultos a desenvolverem habilidades pessoais, além da orientação na formulação de currículos, enfrentamento dos desafios do mercado de trabalho, realização de escolha profissional, comportamento e assédio no trabalho e a construção de um projeto de vida.

Programa

O programa Acessuas Trabalho, do governo federal, promove a sensibilização e identificação dos usuários, desenvolvendo habilidades pessoais e orientação sobre o mundo do trabalho e acesso a oportunidades profissionais, por meio da integração dos usuários da política de assistência social.

Encaminhamentos

No término das oficinas, os usuários são orientados a fazer sua inscrição na plataforma Progredir, um plano de ações do governo federal para gerar emprego e renda e promover a autonomia das pessoas inscritas no Cadastro Único, acompanhando as oportunidades de qualificação e de empregos existentes nessa plataforma.

