Medalhista olímpico é destaque em fórum de contabilidade em Manaus

Manaus- No sábado (18) , os acadêmicos e profissionais da área contábil terão um encontro com renomes da Contabilidade para debater o tema: “Inovação Tecnológica na Contabilidade”, no 3º Fórum Jovens Lideranças Contábeis, realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas (CRCAM), por meio da Comissão Jovem. A programação vai das 8h às 16h50, no Teatro Manauara, no Shopping Manauara, Zona Centro-Sul de Manaus, e está com inscrições disponíveis no site www.crcam.org.br.



O tema principal do evento será discutido na palestra magna, apresentada pela Presidente do CRC de São Paulo, Márcia Ruiz, seguida da palestra técnica sobre “EFD REINF / DCTFWEB”, com a também paulista Tânia Gurgel. E ainda, “Mundo Futurista Digital 4.0 - E eu com Isso?, apresentado por Michelle Guimarães; e Perícia Contábil, com o contador que atuou numa das fases da Operação Lava Jato, Audrey Souza. O encerramento será com o Medalhista Olímpico de Judô e apresentador do Sport TV, o carioca Flávio Canto, que trará uma Palestra Motivacional.

