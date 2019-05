IFAM abre processo seletivo com quase mil vagas

O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) oferta 980 vagas em processo seletivo para diversos campis, até o dia 19 de maio. | Foto: Reprodução

Manaus - Até o dia 19 de maio (domingo), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam) está com inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos Técnicos de Nível Médio na Forma Subsequente. São ofertadas 980 vagas destinadas aos campi Lábrea, Manaus Centro, Parintins, Presidente Figueiredo, Tabatinga, Tefé, Coari e Eirunepé.



As inscrições são online e gratuitas. Para a seleção e classificação, serão consideradas as médias finais de Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Física e Química do 1° e 2° anos do Ensino Médio.

Podem concorrer a uma vaga candidatos com Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, independentemente da idade. Os cursos Técnicos de Nível Médio na Forma Subsequente são destinados a pessoas que desejam complementar seus estudos com um curso técnico de nível médio. A duração varia entre 3 e 4 semestres e geralmente ocorre em apenas um turno.

De acordo com a demanda dos campi, são ofertados os seguintes cursos: Administração, Agroecologia, Agropecuária, Edificações, Eletrotécnica, Florestas, Informática para Internet, Informática, Manutenção e Suporte em Informática, Meio Ambiente, Mecânica, Orientação Comunitária, Química, Recursos Pesqueiros, Segurança do Trabalho e Vendas.

Informações sobre editais e inscrições podem ser obtidas no link .

