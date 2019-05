Abertas as inscrições para curso de Cuidador Informal de Idosos

O curso é gratuito, tendo duração de quatro dias, de 20 a 24 de maio, das 14 às 17. | Foto: Divulgação/Semsa

Os interessados em participar do curso de capacitação para "Cuidador Informal de Idosos Frágeis", que será realizado pelo Distrito de Saúde (Disa) Oeste, da Prefeitura de Manaus, no período de 20 a 24/5, poderão se inscrever até esta quinta-feira, 16, no Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) Ada Vianna, localizado na avenida Brasil, Compensa 2, zona Oeste, no horário das 14h às 17h. O curso é gratuito.



O objetivo do curso é qualificar os cuidados que familiares ou cuidadores oferecem aos idosos, sobretudo aos que têm doenças crônico-degenerativas e que já estão acamados (frágeis) ou em risco de fragilidade, de ficar dependente para tudo. O curso capacitará os familiares ou cuidadores para que ofereçam atenção humanizada e de qualidade.

Sem caráter técnico-profissionalizante e com duração de 20 horas, conforme a direção do Disa Oeste, o curso será realizado no local de inscrição, no auditório do Caimi Ada Vianna, localizado na avenida Brasil, ao lado do pronto-socorro da Criança da zona Oeste.

Conteúdo

Os temas e conteúdo a serem abordados envolvem conceitos de enfermagem (alterações fisiológicas/patológicas; atividades de vida diária; atividade instrumental de vida diária e cuidados em primeiros socorros), de Fisioterapia (prevenção de quedas; atividade física, autonomia e independência); e de medicina (síndrome metabólica; cuidados com medicamentos; quadros demenciais, Alzheimer, Parkinson etc).

Também fazem parte do conteúdo, noções de nutrição (alimentação saudável do idoso); odontologia (saúde bucal da pessoa idosa); assistência social (proteção social e promoção da cidadania; política nacional da pessoa idosa e prevenção de violência contra a pessoa idosa); psicologia (cuidando do cuidador e transtornos de humor e ansiedade).

Outras informações sobre o curso podem ser obtidas junto à Referência Técnica da Saúde do Idoso do Disa Oeste (3216-7754 e 3654-5475), com Graciete Andrade de Carvalho, no turno vespertino.

*Com informações da assessoria

