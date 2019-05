Fuam e UEA abrem inscrição para nova turma do Mestrado em Dermatologia

Manaus- A Fundação Alfredo da Matta informa que já estão abertas as inscrições para a terceira turma do Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas à Dermatologia, curso de pós-graduação Stricto Sensu realizado em parceria com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). As inscrições do processo seletivo para a turma que inicia no segundo semestre de 2019 seguem até o dia (24) de maio.

Os interessados podem efetuar a inscrição no horário das 8h ao meio-dia, exclusivamente na Sala do Mestrado Profissional em Ciências Aplicadas à Dermatologia, na sede da Fundação Alfredo da Matta, na rua Codajás, 24, bairro Cachoeirinha. Podem concorrer a uma das oito vagas, portadores de diploma de nível superior em Ciências Biológicas e em Ciências da Saúde, em áreas que apresentem interesse de atuação com a Dermatologia.

Para a inscrição o candidato deve apresentar os documentos listados no item 4.1 do Edita. O documento está disponível no site da Fundação Alfredo da Matta, no endereço da Fuam



A relação das inscrições homologadas será divulgada no dia 27 de maio, nos sites da Fuam e da UEA

A seleção de candidatos será realizada em duas etapas. A primeira consiste em prova escrita de conhecimentos específicos, a ser realizada no dia 3 de junho, das 9h ao meio-dia (12h), nas dependências da Escola Superior de Ciências da Saúde da UEA, localizada no bairro Cachoeirinha. Para confirmar a aprovação nesta etapa, os candidatos devem ficar atentos à data de divulgação do resultado da prova, marcada para o dia 12 de junho, às 17h.

Os aprovados na prova de conhecimentos específicos participam da segunda etapa, de caráter classificatório, que acontece no dia 19 de junho, a partir das 9 horas, na sede da Fuam, consistindo em entrevista e análise de currículo.

A lista final com os candidatos aprovados deve ser divulgada dia 26 de junho de 2019; as matrículas devem ser realizadas nos dias 30 e 31 de julho, e a aula inaugural do curso está marcada para o dia 12 de agosto.

Esta é a terceira seleção de mestrandos realizados pela Fuam. Em dois anos, 193 profissionais se candidataram à seleção, e nove mestrandos seguem participando do curso (tanto na primeira seleção, quanto na segunda seleção, foram admitidos nove mestrandos).

O curso, que é o único da região Norte nesta área, tem como linhas de pesquisa: dermatoses de origem fúngica; dermatoses inflamatórias, infecciosas, autoimunes e genodermatoses; genética das doenças dermatológicas; Hanseníase; Infecções Sexualmente Transmissíveis; Leishmaniose; e oncologia cutânea.

*Com informações da assessoria

