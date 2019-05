Inscrições para curso de Cuidador Comunitário têm início no dia (20)

Manaus - Em junho, serão dois bairros atendidos com o curso de Cuidador Comunitário, com turmas na Igreja São Francisco de Assis, Praça Coari, no bairro São Francisco, durante a manhã, e na Igreja Assembleia de Deus (Ieadam), localizada na rua São Benedito, Colônia Santo Antônio, à tarde. A capacitação é gratuita e voltada para pessoas acima de 18 anos, com qualquer nível de escolaridade.

As inscrições serão feitas nos locais do curso, no período de 20 a 23, nos horários das 9h às 16h, ou até o preenchimento das 80 vagas disponibilizadas para cada comunidade. Para se inscrever, é necessário apresentar documentos de RG, CPF, uma foto 3×4 (original e xerox), também é necessário apresentar comprovante de residência, para confirmar que é morador da comunidade.

Aulas

As aulas terão início no dia (4) de junho, sendo a primeira turma na Igreja São Francisco de Assis, no horário das 9h às 12h, e a segunda na Igreja Assembleia de Deus, das 14h às 17h. As aulas acontecerão as terças e quintas-feiras, com duração de 21h, divididas em teoria e prática com entrega de certificado ao fim do curso.

“Esse curso é realizado desde 2017 e, a cada nova turma, é maior a adesão da comunidade. Diante das dificuldades econômicas em contratar profissionais para acompanhar os seus idosos, os próprios familiares buscam aprender as técnicas essenciais no trato com essas pessoas para aplicá-las no ambiente familiar. E, seguindo uma política de fortalecimento da formação do cidadão, como nos orienta o prefeito Arthur Virgílio Neto, a Espi/Semad, em parceria com a FDT, mostra aos participantes do curso noções de direitos humanos e políticas de apoio ao idoso”, explicou o secretário da Semad, Lucas Bandiera.

Curso

Há três anos, o Cuidador Comunitário vem capacitando pessoas em diversas zonas de Manaus, o curso acontece diretamente na comunidade, com aulas sobre cuidados básicos, como higiene pessoal, alimentação e respeito, preservando e valorizando o vínculo familiar com o idoso em seu lar.

“O curso vem avançando e mudando a realidade de idosos em seu ambiente familiar. O objetivo da Prefeitura de Manaus, em parceria com a FDT e a Espi/Semad, é atender as diversas áreas de Manaus, levando auxílio e conhecimento à comunidade, e é gratificante receber o retorno da população. A demanda para o curso de capacitação tem sido tão solicitada que agora teremos duas turmas no mesmo período, em comunidades diferentes”, destacou a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho.

Em Manaus, a coordenação da Política Municipal do Idoso está a cargo da Fundação Doutor Thomas, que executa ações estratégicas para garantir esses direitos, por meio de parcerias, nos níveis federal, estadual e municipal, que constroem uma rede articulada de proteção.

*Com informações da assessoria

