Centro Literatus oferece seis cursos de capacitação

Para os estudantes e profissionais que buscam alavancar a carreira e agregar valor ao currículo, o Centro de Ensino Literatus oferece neste mês seis opções de cursos de capacitação: Cozinha Vegetariana, Informática Básica, Técnicas e Habilidades de Punção Venosa, Atualização em Salas de Vacinas, Mamografia e Atendimento ao Cliente e Técnicas de Vendas.



Na segunda (20), das 14h às 17h30, acontece o curso Cozinha Vegetariana. Ministrado pela nutricionista Glaucia Freire, a capacitação vai apresentar os princípios da gastronomia sem uso de produtos de origem animal, além do modo de preparo de alguns pratos. A inscrição custa R$ 50 e o curso tem duração de 5 dias.

No dia 22, das 18 às 21h30, o Centro de Ensino Literatus dá início ao curso de Informática Básica. Com aulas cinco vezes na semana, a qualificação acontece até dia 11 de junho e é direcionada para quem deseja adquirir conhecimentos básicos de informática como organizar a área de trabalho do computador, navegar e pesquisar na internet, entre outros. A profissional da área de informática, Anny Kelly Coelho, será a instrutora da capacitação, que custa R$ 180.

No dia 24, a instituição estará sediando a V Jornada de Enfermagem e irá abrir para o público externo dois cursos: Técnicas e Habilidades em Punção Venosa e Atualização em Salas de Vacinas. As capacitações acontecerão com três opções de horário: das 8h às 11h30, das 14h às 17h30 e das 18h às 21h30. O investimento é de R$ 30 e a carga horária é de 4h.

Ministrado pela enfermeira emergencista Lenilda Ozório, o curso de Técnicas e Habilidades em Punção Venosa vai ensinar os participantes a reconhecerem a anatomia do sistema venoso, a tecnologia para visualização de veias, os locais possíveis para punção venosa e as principais complicações.

Já o curso de Atualização de Salas de Vacinas será ministrado pela enfermeira Graziela Moura e vai apresentar os principais aspectos dos imunobiológicos e as mais novas atualizações do calendário de vacinas de crianças e adolescentes de acordo com o Ministério da Saúde.

No dia 27, das 18h às 21h30, o Centro de Ensino Literatus vai começar as aulas de Mamografia. Com duração de um mês, o curso vai ser ministrado pela tecnóloga de radiologia Katchucia Lima, que vai capacitar profissionais técnicos e tecnólogos em radiologia para realizar exames de mamografia com conhecimentos específicos nessa área. O investimento é de R$ 250.

Também no dia 27, das 18h às 21h30, a instituição promove o curso de Atendimento ao Cliente e Técnicas de Vendas. Com investimento de R$100, a capacitação vai ser ministrada pelo administrador Tiago Ribeiro Colares, que vai ensinar os participantes a identificarem o tipo de cliente e as oportunidades de intervenção no processo de venda.

Os interessados em realizar os cursos de capacitação podem dirigir-se a qualquer uma das três unidades do Centro de Ensino Literatus: Sede Pará (rua Pará, n° 165, no Vieiralves); Sede Djalma (avenida Djalma Batista, n° 536 – São Geraldo); e a Sede Paraíba (avenida Umberto Calderaro, n° 965 – Adrianópolis). Há ainda a opção de efetuar a inscrição no estande da instituição localizado no Shopping Grande Circular (avenida Autaz Mirim, 6100, no bairro São José). Mais informações podem ser obtidas por meio dos contatos (92) 9 9136-1052 / 9 8142-1616.

