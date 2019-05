Terão início as inscrições para cursos de informática na OELA

As inscrições abrem na próxima quarta-feira (22), com a distribuição das senhas a partir de 8h. | Foto: Divulgação

Vai começar a segunda temporada de cursos de informática básica e avançada na Oficina Escola de Lutheria da Amazônia (OELA). As inscrições iniciam na próxima quarta-feira (22) com a distribuição de senhas aos interessados, a partir de 8:00 horas da manhã. Os cursos de informática são realizados pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM) em parceria com a OELA e são gratuitos.

As aulas serão ministradas nos turnos matutino e vespertino. O curso de informática básica acontecerá no horário da manhã de 8h às 10h e a turma da tarde será das 13h às 15h. Já o modulo de informática avançada terá aulas pela manhã das 10h às 12h. Já no vespertino a turma funcionará das 15h às 17h.

Para o curso de informática básica é necessário que o candidato esteja no mínimo cursando o ensino fundamental. Só poderá fazer o módulo avançado, aqueles que já tiverem feito o curso de informática básica.

No conteúdo programático do módulo básico os alunos terão aulas de Windows, Word, Excel, Power Point e Internet. No avançado as aulas são focadas em Word e Excel avançado.

Para realizar as inscrições os interessados devem comparecer na próxima quarta-feira (22) à sede da OELA, que fica localizada na Rua Francisco Oliveira n.10 Q.O conj. São Cristóvão, Zumbi 2, Zona Leste.

Os interessados devem ter de 14 a 30 anos de idade. Para mais informações, entrar em contato pelo números: 99114-3104, 3017-6761,3638-2667.

*Com informações da assessoria

