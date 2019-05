Quer estudar? 2ª chamada do Bolsa Pós-Graduação é anunciada em Manaus

Manaus - Após o encerramento dos trâmites da primeira chamada, a Prefeitura de Manaus divulgou, nesta sexta-feira, (24), a segunda chamada, para 1.152 candidatos em situação de reserva, do Programa Bolsa Pós-Graduação 2019. A lista está disponível para consulta no site Portal Espi e no Portal do Candidato.

Já na próxima terça e quarta-feira, (28) e (29), os classificados deverão entregar os documentos comprobatórios para garantir a bolsa. O atendimento será das 8h às 17h, na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Social (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), coordenadora do programa.

De acordo com o diretor-geral da Espi/Semad, em exercício, Helder Camara, após a entrega de documentos, o candidato sairá com encaminhamento para efetivar sua matrícula na instituição de ensino. “É fundamental que o classificado leia atentamente o edital para apresentar a documentação corretamente”, ressalta. A lista com a documentação exigida se encontra no edital, no portal da Espi/Semad

O secretário da Semad, Lucas Bandiera, detalha que os classificados nesta fase são candidatos que ficaram em situação de reserva na primeira chamada. “A determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto é voltada para oportunizar capacitação para elevar o nível da mão de obra na cidade de Manaus, seguindo o projeto Manaus 2030”, frisa.

No ato da entrega de documentação, os classificados recebem a data para as reuniões de integração, onde são esclarecidas as dúvidas sobre a legislação do programa, além dos direitos e deveres do bolsista. As palestras terão início na manhã do próximo dia (30) e seguirão em datas e horários diferenciados durante o mês de junho. O não comparecimento deverá ser justificado no Setor de Atendimento da Espi/Semad.

