Em Manaus, Uninorte realiza Aulão gratuito para o vestibular

Manaus - A Uninorte realiza, no dia 8 de junho, um Aulão gratuito como preparação para os candidatos inscritos no Vestibular que promoverá para ingresso na instituição, no segundo semestre deste ano. O Aulão acontecerá das 9h às 11h, na Unidade 10 da UniNorte, na rua 10 de Julho, Centro de Manaus.

O Vestibular “Sem Comparação” acontecerá no dia 15 de junho, com vagas para mais de 50 cursos de graduação e com a oferta de 1.000 bolsas com 50% de desconto nas mensalidades, para os primeiros colocados.

No Aulão de preparação para o exame, orientados pelos professores da UniNorte, os estudantes além de revisar questões de matemática, receberão dicas de como fazer uma boa redação.

Segundo o assistente de Marketing da UniNorte e coordenador do projeto, Matheus Rosa, a iniciativa visa ajudar e preparar os estudantes para as provas. “O objetivo é fazer uma revisão geral, com caráter motivacional, sobre os assuntos mais cobrados no exame, de forma a deixá-los mais tranquilos e confiantes”, afirma.

Inscrições

As inscrições para o Vestibular “Sem Comparação” são gratuitas e podem ser feitas até o dia 14 de junho, no site da Uninorte. Após a inscrição do candidato será gerado o cartão indicando o dia, local e horário da prova.

No dia do vestibular, a partir das 8h, professores e acadêmicos da UniNorte irão promover, na Unidade 11, localizada na avenida Igarapé de Manaus, no Centro, uma Mostra dos cursos oferecidos pela instituição. “O objetivo é apresentar aos nossos futuros alunos a prática de ensino de alguns cursos, oferecendo a eles um primeiro contato com os professores e com os materiais utilizados nos laboratórios da UniNorte”, explica Matheus Rosa.

Inovação

Entre os diferenciais da instituição estão os projetos pedagógicos inovadores, corpo docente composto por especialistas, mestres e doutores e uma infraestrutura moderna, com mais de 70 laboratórios para atividades práticas. A UniNorte oferece a seus alunos ensino superior de qualidade em uma instituição com forte tradição, excelente infraestrutura e reconhecimento acadêmico.

