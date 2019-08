Inscrições abertas para workshop 'liderança de alta performance' no AM

Estão abertas as inscrições para o workshop “Liderança de Alta Performance”, voltado para servidores e estagiários da Prefeitura de Manaus. | Foto: Divulgação/ Semad

Manaus - Estão abertas as inscrições para o workshop “Liderança de Alta Performance”, voltado para servidores e estagiários da Prefeitura de Manaus. A capacitação será realizada de 21 a 11/, com aulas semipresenciais, sob coordenação da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi).

As inscrições estão sendo realizadas via internet, pelo endereço http://portalespi.manaus.am.gov.br/capacitacao ,clicando em “Quero ser Aluno”. O objetivo do treinamento é fazer com que servidores municipais com função de líderes, gestores, possíveis sucessores e demais interessados com os aspectos de liderança aprendam técnicas e ferramentas que possam transformar seus resultados como líder.

A diretora-geral da Espi/Semad, Stela Cyrino, ressalta que a busca por melhores resultados no serviço público tem implicações diretas na qualidade do serviço oferecido à população. “O prefeito Arthur Virgílio Neto é enfático ao falar da capacitação dos servidores, bem como da valorização de pessoas. Esse workshop visa justamente elevar o nível do serviço público com melhor prestação de serviço ao município, com melhores resultados, menos desperdícios e maior qualidade na gestão pública”, destacou.

Ainda de acordo com a diretora-geral, é a primeira vez que a Espi/Semad oferta uma capacitação semipresencial. As aulas presenciais ocorrerão na sede da Espi, na avenida Professor Nilton Lins, n.º 3.259, Parque das Laranjeiras, e as aulas a distância pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no endereço http://espiead.manaus.am.gov.br/ava/login/index.php . No total, serão 26 horas de curso.

O conteúdo ministrado abordará temáticas como Liderança de Alto Impacto, Inteligência Emocional e Autoconhecimento, Comunicação Assertiva, Perfil Comportamental e Motivação e Automotivação.

*Com Informações da Assessoria de Comunicação