Faculdade de Manaus oferece bolsas de 60% em Mega Vestibular

Manaus - Neste sábado (14), a Faculdade Estácio do Amazonas realiza o Megavestibular, para ingresso nos cursos de graduação presencial e a distância para o segundo semestre de 2019. As provas serão realizadas em 4 horários: 10h, 12h, 14h e 16h e os aprovados terão descontos especiais na matrícula, caso seja realizada no mesmo dia. As inscrições podem ser feitas pelo link MegaVestibular Estácio Amazonas.

Na modalidade presencial, a mensalidade fica em R$ 49,00 nos quatro primeiros meses e 60% de desconto durante o primeiro semestre do curso, além de 50% de desconto nas mensalidades até o final do curso, a partir do segundo semestre. Na categoria EaD, a mensalidade dfica R$ 49,00 nos quatro primeiros meses e 50% de desconto nas mensalidades até o final do curso, a partir do segundo semestre.

Somente terão acesso aos benefícios aqueles que realizarem o pagamento do boleto de confirmação de matrícula no dia da ação. Os pagamentos poderão ser realizados na hora, com cartão de débito ou crédito nas unidades participantes ou via boleto, no mesmo dia.

Para portadores de diploma de ensino superior e para aqueles que fizeram o Enem e desejam ingressar na Estácio, não é preciso prestar o vestibular. Nesse caso, basta comparecer em uma unidade munido do boletim (com nota acima de 300 na redação e no mínimo 100 em cada uma das provas objetivas do exame) e cópias e originais do RG, CPF, comprovante de residência, histórico de conclusão do ensino médio e diploma para quem já fez a primeira graduação.

Ao iniciar seus estudos, o aluno contará com diversas vantagens como material didático digital sem custo; um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores; acervo bibliográfico físico virtual; orientação de carreira e encaminhamento para o mercado de trabalho, entre outras vantagens.

Vale salientar que o valor de R$ 49,00 refere-se ao pagamento parcial das mensalidades promocionais (DIS – Diluição Solidária Estácio). O valor residual dessas mensalidades sem desconto serão diluídos conforme previsto no regulamento do produto, disponível em www.estacio.br/regulamentos.

*Com informações da assessoria