Manaus ganha novo curso Técnico em Transações Imobiliárias

Manaus- Os sinais de aquecimento no mercado imobiliário nacional trazem otimismo para Manaus, e investir na formação de Técnico em Transações Imobiliárias pode ser a saída para quem busca uma nova oportunidade de carreira.



É com visão nesse nicho que o Centro de Ensino Técnico (Centec) está lançando o curso de Técnico em Transações Imobiliárias. “Especialistas da área econômica falam que o aquecimento nas vendas é tanto para imóveis novos quanto usados. Isso exige profissionais preparados para o ramo”, informa Eliana Cássia Pinheiro, diretora educacional do Centec.

Todos os dias, há pessoas em busca de imóveis. Algumas para realizar a o sonho da casa própria, dar mais conforto à família, outras para ficar mais próximas do trabalho, ter segurança, ou fazer a prestação de um aluguel caber em seu bolso. Isso sem falar das que buscam uma sala ou ponto comercial para tocar seu negócio. Seja qual for o caso, a maioria não tem tempo nem habilidade para encontrar a melhor solução às suas necessidades, é aí que entra o profissional de transações imobiliárias.

Ele é o responsável por assessorar ações de compra, venda e locação de imóveis, assim como registrar as avaliações de transações imobiliárias, orientar registros e transferências de imóveis junto aos órgãos competentes, inscrever imóveis no cadastro da imobiliária, apresentar os imóveis aos clientes potenciais e orientar investimentos na atividade.

Também cabe a ele identificar e aplicar os parâmetros de uso e ocupação para lotes urbanos, e ainda ler e interpretar projetos e mapas. Por isso, ao fazer um curso de Técnico em Transações Imobiliárias, a pessoa tem a chance de se tornar um corretor de imóveis, além da formação ser obrigatória para atuar como profissional do setor imobiliário.

Oportunidades de ganhos

A profissão dá oportunidade de altos ganhos, além de flexibilidade de horários. A média salarial no Amazonas, segundo levantamento do portal Dissídio é de R$ 2.250, com uma jornada de até 44 horas semanais, mas como a remuneração da categoria tem base em comissões, esse valor pode chegar ao dobro.

“Há possibilidade de faturar acima de cinco salários mínimos. E, dependendo do empenho do profissional, ainda pode ganhar muito mais, já que é ele quem faz o próprio salário”, explica o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis dos Estados do Amazonas e Roraima – 18ª Região (Creci AM-RR), Paulo Carvalho.

Ela também destaca a importância desse profissional estar devidamente registrado junto à entidade. “Para ser um corretor de imóveis, a pessoa deve estar devidamente habilitada com o curso de TTI e com todas as suas obrigações legais junto ao Creci.

Paulo Carvalho reforça que esse é um momento muito propício para se fazer um curso de TTI e investir na carreira de corretor de imóveis. “O mercado para esse ramo deu uma boa aquecida e as grandes imobiliárias e vários bancos já começam a nos chamam para conversar. Eles estão ouvindo mais ao corretor de imóveis e isso é uma coisa inédita!”, complementa o presidente do Creci AM-RR.

Carga horária e investimento

No Centec, o curso de TTI terá carga horária total de 960 horas e duração de 12 meses. Para o turno matutino, o investimento mensal é de R$ 210, para o vespertino, R$ 200, e o noturno, R$ 220, sendo que todas as mensalidades pagas até o vencimento têm descontos. Os interessados podem obter mais informações neste link ou pelo telefone 3249-6078. As aulas iniciam no dia (1º) de outubro.

Após a conclusão do curso, o aluno receberá o diploma de Técnico em Transações Imobiliárias em colação de grau patrocinada pela Instituição. Com o documento, ele poderá solicitar seu registro profissional junto ao Creci AM-RR. O diploma é aceito em todo território nacional.

