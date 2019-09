Feira Norte do Estudante oferece mais de 100 palestras gratuitas

Manaus- No ano em que completa uma década de história, a Feira Norte do Estudante (FNE), maior evento estudantil da Região Norte, oferecerá mais de 100 palestras e atividades para auxiliar jovens e adultos na descoberta de sua vocação e na escolha da carreira. O evento ocorre de (25) a (27) deste mês, das 9h às 22h, no Manaus Plaza Centro de Convenções, com acesso gratuito. Para participar, basta se inscrever no site: www.feiranortedoestudante.com.br.

A FNE possui uma programação ampla e variada focada em orientação acadêmica e profissional. Durante três dias, palestras e aulas ocorrem simultaneamente em quatro salas, divididas de acordo com a área de conhecimento: Nelson Mandela (ciências humanas), Rosalind Franklin (saúde e biomedicina), Albert Einstein (exatas) e Leonardo da Vinci (assuntos gerais).

Os participantes entrarão em contato com profissionais de diferentes setores e terão acesso à informações que podem tornar o processo de decisão mais fácil, conforme explica a coordenadora do evento, Inês Daou. “Para fazer uma escolha consciente, é preciso tirar dúvidas, conhecer novos cursos e entender melhor as mudanças que o mundo vem passando e que têm reflexo direto no mercado. A feira oferece todas essas possibilidades”, afirma.

A Feira Norte do Estudante já recebeu mais de 245 mil pessoas | Foto: Divulgação

Além de palestras sobre áreas específicas, como direito, medicina, veterinária e engenharia, por exemplo, serão abordados temas voltados para o desenvolvimento pessoal e crescimento profissional. Entre eles, “Propósito de vida e escolha profissional”, “Gestão de carreira – Do primeiro emprego aos cargos de liderança”, “Mindset da liderança Inspiradora”, “Faça seu dinheiro render”, “Postura na Redes Sociais e Influência (Marketing Pessoal)”, “Gestão Estratégica Pessoal: Desafios Profissionais no Mundo 4.0”.

Os estudantes que estão se preparando para enfrentar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), cujas provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, também terão conteúdo especial com diversas dicas valiosas, como na palestra “Como vencer a ansiedade antes e durante o Enem”.

A feira ainda oferecerá dinâmicas, bate-papos, testes vocacionais, sorteios e atividades culturais que acontecerão nos espaços intitulados Arena Blá Blá Blá, Arena Eletrizada e Salão de Oportunidades, com cerca de 30 expositores, entre faculdades, escolas, cursos de idiomas, empresas de estágio e seleção, e outros agentes de educação e empregabilidade do Estado.

Histórico

Desde de sua primeira edição, realizada em 2010, a Feira Norte do Estudante já recebeu mais de 245 mil pessoas e realizou aproximadamente 800 atividades gratuitas. Em 2018, foram 25 mil visitantes, mais de 160 atividades, 120 palestrantes e 70 convidados, entre artistas, escritores, jornalistas e outros profissionais.

*Com informações da assessoria