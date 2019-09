Senac AM abre inscrição para certificação de garçons e garçonetes

O valor da qualificação é de R$ 50 | Foto: Divulgação

Manaus - O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Amazonas (Senac AM) está com inscrições abertas para Certificação de Competências Profissionais de Garçom e Garçonete em Manaus. A qualificação é direcionada aos profissionais que atuam há, pelo menos, dois anos no mercado de trabalho e que ainda não possuem certificação da área exercida. O valor da qualificação é de R$ 50.



Os proprietários de restaurantes e empresas que tiverem interesse em contratar o serviço do Senac AM e qualificar os colaboradores dessa modalidade podem obter mais informações e/ou fazer inscrição por meio dos telefones 3215-7188 / 98153-6240. A qualificação ocorre no ambiente de trabalho do colaborador e os dias e horários são definidos pelo contratante juntamente com o Senac.

O projeto que certifica profissionais no ambiente de trabalho é fundamentado na Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu Art. N. 41: “O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos”.

Metodologia

Todos os participantes irão passar pelo workshop “Boas práticas de Serviço de Garçom”, com carga horária de 12 horas, dividido em três palestras de 4 horas cada, cujo objetivo é atualizar os candidatos quanto as técnicas, normas e legislações vigentes da ocupação. Após o workshop, os participantes passarão por avaliação e, por fim, serão devidamente certificados se atingirem o aproveitamento necessário.