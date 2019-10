Unip realiza 'Um Dia no Campus' em Manaus

Manaus - A Universidade Paulista (UNIP) em Manaus realiza nesta sexta-feira (18), a ação "Um Dia no Campus 2019", de 9h às 21h.

De acordo com a assessoria, o evento conta com a participação de 2.500 alunos da rede pública e particular, empresas e comunidade. Durante o evento serão oferecidas palestras, visita aos laboratórios e toda estrutura da instituição, além de oferecimento de testes vocacionais e consultas a profissionais das áreas oferecidas pela universidade.

A assessoria explicou ainda que, além de divulgar a instituição e dar a oportunidade de conhecer toda a estrutura, a Universidade quis oferecer um dia de atividades. "Nosso objetivo é que as pessoas saiam enriquecidas pelo conhecimento. Noss atendimento ouvirá as necessidades dos jovens para que sejam orientados a fazer as escolhas certas na carreira", explicou.

*Com informações da assessoria