Workshop gratuito sobre fotografia nesta quarta em Manaus

Manaus - O fotógrafo goiano Décio Marmo de Assis ministra nesta quarta-feira (30), às 19h, o workshop “A Arte da Fotografia”, no lounge localizado no terceiro piso (L3) do Shopping Ponta Negra. O evento, que é gratuito e aberto ao público, tem como objetivo provocar debate sobre o mundo da fotografia, desde o processo criativo até o resultado final do trabalho.



“Quero fazer o público levar os seus conhecimentos sobre a arte da fotografia a outro nível”, disse o fotógrafo, que atualmente está com a exposição “Amazonas, Amazônia Cores e Formas”, que reúne cerca de 40 imagens, no L3 do Shopping Ponta Negra.

Exposição

A mostra segue até o dia 30, durante o horário de funcionamento do centro de compras. O trabalho exibido faz parte do acervo do e-book “Amazônia Cores e Formas”, que está em fase de elaboração. E, para o autor do trabalho, “essa é a parte mais poética, plástica, produzida para demonstrar a beleza desta capital de características únicas. Uma ilha de desenvolvimento cercada de mata e água por todos os lados”, define.

Quem é Décio de Assis?

Fotógrafo e publicitário, Assis é formado em arquitetura pela Universidade de Brasília (UNB) e, em Direção de Arte, pela San Francisco Commercial Art College. Participou de workshops com os fotógrafos Ansel Adams e Minor White, além de ter sido representante de San Francisco na mostra de novos talentos em Sacramento (capital do estado norte-americano da Califórnia).

Ele também foi responsável pela estruturação do Curso Livre de Fotografia da PUC de Goiás. E é autor dos livros Pantanal (1986), Goiânia, Cidade dos Parques (1987), além dos e-books Karajá, O Povo Das Águas (2019) e Adeus aos Arraiais (2019).