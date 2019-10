Confira livros para ajudar no crescimento da sua carreira e finanças

Manaus - Você sabia que em 29 de outubro é comemorado o Dia Nacional do Livro? A escolha da data é uma homenagem ao dia em que foi fundada a Biblioteca Nacional do Brasil, localizada no Rio de Janeiro, a partir da vinda da Real Biblioteca Portuguesa em 1810. É por isso que o EM TEMPO separou uma lista de livros para diversas necessidades de carreira e finanças pessoais.

“Gestão da Emoção”, de Augusto Cury

Gestão da Emoção | Foto: Divulgação

Em “Gestão da emoção”, o psiquiatra, psicoterapeuta e pesquisador Augusto Cury explica como você pode identificar o “mau uso” da emoção e o gasto desnecessário de energia, além de sugerir ferramentas para lidar com as emoções de maneira mais equilibrada, no ambiente de trabalho e fora dele.



"O Tratado da Prosperidade", Bruno Gimenes

O Tratado da Prosperidade | Foto: Divulgação

O livro é voltado para pessoas que se obrigam a trabalhar com o que não gostam para manter uma vida financeira estável; pessoas que desanimaram de perseguir seus sonhos; pessoas que fizeram cursos importantes e consumiram livros, mas não têm o apoio do cônjuge ou da família; pessoas que todos os dias continuam lutando, mas o esforço não vai para outro nível ou para qualquer um que desejar o crescimento tanto na vida profissional, como pessoal.



"Guia Suno Dividendos", Tiago Reis e Jean Tosetto

Guia Suno Dividendos | Foto: Divulgação

O livro mostra como o pequeno investidor pode usar a estratégia baseada em dividendos para garantir uma aposentadoria segura e confortável. No mundo todo, é utilizada por milhares de pessoas, que recorrem aos dividendos e ao princípio dos juros compostos para construir patrimônio por meio das empresas listadas em Bolsas de Valores.



“As armas da persuasão: Como influenciar e não se deixar influenciar”, de Roberto Cialdini

As armas da persuasão: Como influenciar e não se deixar influenciar | Foto: Divulgação

O psicólogo Robert B. Cialdini, que se dedica ao estudo da persuasão, baseia-se em dados recentes de pesquisas científicas, histórias e experiências próprias – inclusive infiltrando-se em organizações – para detalhar a arte de influenciar.



“Desperte seu poder”, de José Roberto Marques

Desperte seu poder | Foto: Divulgação

José Roberto Marques é coach e presidente do IBC – Instituto Brasileiro de Coaching. Em “Desperte Seu Poder”, ele ensina exercícios práticos de autoconhecimento que ajudam no desempenho profissional.