Vídeo: 360 vagas gratuitas para cursos de empreendedorismo

Manaus- As inscrições estão abertas para 360 vagas em cursos de empreendedorismo e qualificação profissional nesta terça-feira (29). O público-alvo dos cursos são trabalhadores cadastrados no Sine Manaus , empreendedores e potenciais empreendedores que possuam mais de 18 anos.

Para se inscrever, os interessados devem comparecer no stand do Escritório do Empreendedor na Conferência Amazônica de Empreendedorismo e Inovação 2019, até esta quarta-feira (30), das 14h às 18h, com a ficha de inscrição preenchida (disponível no site da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi): https://semtepi.manaus.am.gov.br/ ).

As vagas são oferecidas pela Semtepi, em conjunto com instituições parceiras, a Marinho Comércio Exterior (Comex), Proagile Service – Cursos e Aperfeiçoamento Profissional, Instituto de Educação Professor Marchelli de Almeida Crispim (Iemac) e Lucas Sena – Consultoria & Treinamentos, e abrangem cursos voltados ao empreendedorismo, indústria e desenvolvimento profissional.

Relação dos cursos e período de realização:

Agente de Portaria (Turma I)

Período de realização – 9 a 23/11, das 8h às 15h

Local – Galeria dos Remédios – Rua Miranda Leão, nº 82, Centro

Agente de Portaria (Turma II)

Período de realização – 2 a 5/12, das 8h às 15h

Local – Galeria dos Remédios – Rua Miranda Leão, nº 82, Centro

Agente de Portaria (Turma III)

Período de realização – 9 a 12/12, das 8h às 15h

Local – Galeria dos Remédios – Rua Miranda Leão, nº 82, Centro

Resolução de Problemas

Período de realização – 4 e 5/11, das 14h às 17h

Local – Sine Phelippe Daou – Avenida Camapuã, nº 2.985, Jorge Teixeira

Elaboração de Projetos

Período de realização – 18 e 19/11, das 14h às 17h

Local – Sine Phelippe Daou – Avenida Camapuã, nº 2.985, Jorge Teixeira

Metodologias Ágeis

Período de realização – 25 e 26/11, das 14h às 18h

Local – Sine Phelippe Daou – Avenida Camapuã, nº 2.985, Jorge Teixeira

Formação de Times

Período de realização – 27 e 28/11, das 14h às 18h

Local – Sine Phelippe Daou – Avenida Camapuã, nº 2.985, Jorge Teixeira

Como desenvolver o perfil empreendedor

Período de realização – 3 e 4/12, das 14h às 18h

Local – Sine Phelippe Daou – Avenida Camapuã, nº 2985, Jorge Teixeira

Desenvolvimento Profissional

Período de realização – 4 e 5/11, das 8h às 12h

Local – Galeria dos Remédios – Rua Miranda Leão, nº 82, Centro

Treinamento de TBO

Período de realização – 2 a 13/12, das 14h às 18h

Local – Galeria dos Remédios – Rua Miranda Leão, nº 82, Centro

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo