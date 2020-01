Cursos de capacitação e pós-graduação garantem maiores salários

Manaus - A expansão dos programas de capacitação e de pós-graduação nos últimos anos - estimativa do Unicon, consórcio global de universidades de ensino executivo, aponta que o mercado cresceu 20% nos últimos cinco anos - não se deve apenas à necessidade de aperfeiçoamento de funcionários e empresas em um contexto que exige agilidade ante as transformações da era digital, mas também ao reconhecimento prático que ele promove: em diferentes níveis de trabalho, o aumento salarial de pessoas que investem nesse tipo de qualificação, pode chegar até 118%, segundo dados da última Pesquisa Salarial Catho.



Diante desse cenário, com o objetivo de integrar o profissional à prática e desenvolver competências técnicas e pessoais, a faculdade Martha Falcão | Wyden desenvolveu cursos de aperfeiçoamento com 120 horas, inéditos no mercado local. São eles: Gestão Financeira; Controladoria Empresarial; Gestão de RH – Pessoas e Processos; e Desenvolvimento das Habilidades Gerenciais e Comportamentais, com sessão exclusiva de apresentação para o mercado executivo e convidados.

A modalidade funciona como uma certificação institucional do grupo Adtalem Educacional do Brasil, que possui mais de 85 anos de tradição e a expertise nas áreas de busisness e MBA internacional.

“Observamos essa demanda do mercado em função da disrupção tecnológica vivenciada hoje pela sociedade de um modo geral e à longevidade da vida profissional que exige constantes atualizações em qualquer tempo de carreira. Este novo modelo comportamental exige um novo tipo de liderança e o desenvolvimento de novas habilidades por parte de executivos e empresas”, afirma o diretor geral da faculdade Martha Falcão | Wyden, Luiz Patrício Barbosa Jr.

A proposta, segundo o diretor, é proporcionar, por meio da prática com base em conhecimentos avançados, a leitura estratégica e adaptação às demandas contemporâneas do mercado de trabalho, além de agregar o desenvolvimento de competências pessoais, inerentes à uma postura gerencial atualizada no contexto diverso e plural.

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), cerca de 70% das empresas têm dificuldade em obter mão de obra qualificada no Brasil. Nesse sentido, os cursos de aperfeiçoamento vêm se mostrando uma solução rápida e focada para em educação continuada para executivos. Para a realização desses cursos, é recomendável já ter cursado uma graduação.

“Para quem deseja atender necessidades específicas do mercado em que atua ou que quer ingressar nele, ou ainda aprimorar seu desempenho, esta é a modalidade ideal. Os aperfeiçoamentos são cursos mais práticos e rápidos, com aplicabilidade imediata no mercado de trabalho”, destaca Patrício Jr.

Finanças e Controladoria

Os aspectos da administração de caixa de uma organização com desenvolvimento de análises estratégicas e tomadas de decisão voltadas ao custo na produção de produtos e serviços estão entre as competências que serão trabalhadas no Curso de Gestão Financeira. Além disso, haverá ênfase na parte tributária do Pólo Industrial de Manaus (PIM).

“Não existe hoje, no mercado, cursos formatados para a prática e análise de custos e tributação. Todos são voltados para a teoria. Esse é o nosso diferencial”, afirmou o professor responsável pelo curso, Marcelo Fernandes.

Já o curso de Controladoria Empresarial visa formar o ‘controller’para utilização de ferramentas de planejamento e controle a fim de selecionar e definir indicadores para consolidar as informações e auxiliar a tomada de decisão. É preciso ter habilidades contábeis,conhecimento inicial em administração e áreas afins.

“A partir desse conhecimento, é possível entrar em um padrão aceitável de finanças, gerir com mais propriedade o volume de dados, alcançar as metas e objetivos financeiros e desenvolver melhor as decisões estratégicas”, explica a contadora da Advocacia Geral da União (AGU), Maria José Rodrigues de Araújo, professora MsC. da faculdade Martha Falcão | Wyden.

Comportamento e foco em pessoas garantem melhores resultados

Habilidades comportamentais são, hoje, um dos pesos utilizados pelos para a contratação de profissionais. São observados desde o aspecto intrapessoal, interpessoal, sobretudo o modo de enfrentamento dos desafios e metas. São estes os aspectos trabalhados pelo curso de Desenvolvimento das Habilidades Gerenciais e Comportamentais. Comunicação assertiva, capacidade de trabalhar em equipe, gerenciamento de conflitos, relações de poder, liderança e gerenciamento de pessoas têm técnica e aplicação prática, segundo destaca a professora Ester Menezes.

“Outro diferencial do curso é o enfoque do gerenciamento do estresse, trabalhar sob pressão e entrega dos resultados. Temos um módulo específico, por exemplo demindfulness”, explica. O curso é indicado para pessoas que têm o objetivo de ser líder e comandar equipes.

Nesse mesmo contexto está o curso Gestão de RH

Pessoas e Processos, com enfoque para os processos de RH,desde os aspectos técnicos como as habilidades gerenciais. O objetivo é “Gerar experiências de Gestão” para os alunos. Em ambos os cursos, os acadêmicos terão o seu mapeamento do perfil comportamental por meio do DNA gerencial.

