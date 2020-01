Museu Amazônico oferece curso gratuito de Audiovisual em Manaus

Manaus- A Oficina de Produção de Audiovisual (OPA) será realizada no período de 20 de janeiro a 28 de fevereiro e tem como objetivo apresentar técnicas de produção audiovisual. As inscrições ocorrem até o dia 13 de janeiro com a divulgação dos selecionados na quinta-feira (16). O Museu Amazônico fica localizado na Ramos Ferreira, no Centro.

A OPA é uma atividade acadêmica oferecida gratuitamente pelo Museu Amazônico e será ministrada pelo produtor Thiago Morais, na qual o aluno terá a oportunidade de experimentar o fazer audiovisual. A OPA acontecerá nos seguintes dias da semana: segunda, quarta e sexta-feira, no horário das 13h30 às 16h30.

De acordo com Thiago Morais, o resultado dessa oficina envolve uma produção de filmes produzida pelos próprios alunos com o apoio da Divisão de Difusão Cultural do Museu Amazônico que disponibilizará recursos técnicos como: equipamentos de filmagem, edição e finalização dos filmes, além de contar com um auditório com capacidade para 40 pessoas, para exibição dos filmes. “Isso é uma forma de cooperar com o fomento desse tipo de produção e divulgar os trabalhos dos jovens talentos”, afirmou Thiago Morais.

Os filmes produzidos pelos alunos da oficina serão exibidos no dia 19 de junho no evento OPA!Mostra de Curtas, em comemoração ao dia do cinema brasileiro.

O diretor do Museu Amazônico, Dysson Teles entende que as iniciativas desse porte só fortalecem o papel da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e do Museu Amazônico, que é de se integrarem a sociedade, promovendo uma troca de saberes. “Nos anos anteriores a oficina foi desenvolvida no turno matutino, mas recebemos muitas mensagens de pessoas que tinham o interesse em participar e não tinham disponibilidade no horário da manhã. Elas pediam para abrir uma turma no horário da tarde e de preferência durante as férias, então decidimos oferecer o Curso de Férias este ano”, completou o diretor.

