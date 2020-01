Nova faculdade do AM oferta programa de bolsas parciais e integrais

Todos os alunos de 2020 terão desconto de 10% em cada mensalidade durante um ano | Foto: Divulgação

Manaus - A nova Faculdade do Amazonas de Ensino, Pesquisa e Inovação (Famepi) divulgou o Programa de Bolsas que vai contemplar os primeiros colocados no Vestibular 2020, com descontos de até 100%. As inscrições para o vestibular já estão abertas no site oficial da instituição .

Com proposta e metodologia pedagógica inéditas na região, a Famepi vai oferecer 400 vagas nos cursos de Graduação em Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação, em 2020.

De acordo com o desempenho no vestibular, serão ofertadas bolsas de 50% e 100%. Os descontos de 50% poderão ser acumulados com mais 15%, caso o pagamento seja feito até o vencimento da mensalidade.

Todos os alunos de 2020 terão desconto de 10% em cada mensalidade durante um ano, por serem os primeiros alunos da Famepi. Os estudantes também podem ganhar 15% de desconto se efetuarem o pagamento até a data de vencimento.

Sobre a Famepi

A Faculdade do Amazonas de Ensino, Pesquisa e Inovação (Famepi), da Fundação Matias Machline (FMM), foi credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da portaria Nº 1.891/2019, publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de novembro de 2019.

A Famepi conta com a mesma estrutura e metodologia da Fundação Matias Machline, funcionando no mesmo espaço, no período noturno.

Inicialmente, os cursos oferecidos são da área de Engenharia, com estrutura de alta tecnologia e ensino que une teoria e prática, pronta para formar uma nova era de engenheiros na cidade.

*Com informações da assessoria