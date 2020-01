FIEAM abre inscrições para cursos de atualização para mercado

Os três cursos têm taxas de inscrição e cargas horárias diferenciadas, mas todos serão realizados a partir de 27 de janeiro, das 18h às 22h, com direito a certificação. | Foto:

Manaus - A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), por meio do Departamento de Assistência à Média e Pequena Indústria (DAMPI) está com inscrições abertas para os cursos de Inspetor da Qualidade, Formação de almoxarifes e Comunicação escrita em empresas, todos com início no dia 27 de janeiro, na sede da FIEAM, localizado na Av. Joaquim Nabuco, 1919, Centro.

Inspetor de qualidade

O curso de Inspetor da Qualidade será ministrado pelo especialista em Green Belt, da Fundação de Desenvolvimento Gerencial (FDG), Rosoney Nascimento.

Formação de almoxarifes

Já o curso de formação de almoxarifes será realizado pelo MBA em Logística Internacional, com experiência de mais de 10 anos na área de logística, Marcos Afrânio Silva.

Comunicação escrita em empresas

O terceiro curso, de comunicação escrita em empresas, será ministrado pela especialista em língua portuguesa, professora Ritta Haikal. O objetivo é capacitar os participantes para elaboração de textos claros, coesos e coerentes, que atendam às necessidades comunicacionais da empresa.

Os três cursos têm taxas de inscrição e cargas horárias diferenciadas, mas todos serão realizados a partir de 27 de janeiro, das 18h às 22h, com direito a certificação.

Os cursos de Inspetor da Qualidade e de Formação de Almoxarifes têm carga horária de 16h, e o de Comunicação, de 20h.

Mais informações pelos telefones 3233-1013, 3233-5395 ou pelo endereço www.fieam.org.br

