Quer estudar informática? Senai tem vagas no Amazonas

Manaus - O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Amazonas) abre a temporada de cursos com vagas para Informática Básica e Informática Avançada, de 60 horas de aula cada, com início no dia 10 de fevereiro, nos valores de R$ 385 e R$ 300, respectivamente.

Curso de informática básica

O curso de Informática Básica compreende estudos sobre peças fundamentais do computador (hardware), funcionamento de cabos, fios e conexões diversos, navegação em páginas da internet, utilização de softwares de edição de texto, tabelas, gráficos, cálculos, edição de vídeo e imagem, entre outras coisas. Será realizado no horário das 7h30 às 11h30.

Informática avançada

Informática Avançada traz técnicas e conhecimentos mais avançados sobre o sistema de informação e operacionais, além de apresentar os editores de textos mais avançados, assim como o uso de editores de planilhas e apresentações eletrônicas. As aulas serão realizadas nos horários de 13h30 às 17h30 e das 18h às 22h.

Onde as aulas serão ministradas?

As aulas serão ministradas na Escola SENAI Antônio Simões, que também promove cursos nas áreas de Eletroeletrônica, Automação, Tecnologia da Informação, Refrigeração e Climatização, Qualidade e Segurança Industrial, Gestão, Metrologia, Meio Ambiente e Telecomunicações.

Os industriários interessados devem entrar em contato diretamente com a empresa na qual trabalha, e quem não é industriário deve comparecer pessoalmente na sede do SENAI Amazonas no bairro Distrito Industrial, avenida Rodrigo Otávio, 2394, munidos de cópias do RG, CPF, comprovante de residência (atualizada) e escolaridade.

Para mais informações ligar para os números (92) 3182-9975 / 9976 / 9977, ou pelo e-mail [email protected]

*Com informações da assessoria