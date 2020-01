Quer se capacitar? Confira mais de 800 vagas gratuitas em Manaus

Manaus - Na manhã desta sexta-feira (24), a prefeitura de Manaus quatro termos de cooperação para a oferta de mais de 800 vagas gratuitas de capacitação voltada ao empreendedorismo, na sede da Prefeitura, localizada na Avenida Brasil, Zona Oeste.

O novo projeto chamado “Cidadão Empreendedor”, do qual as vagas fazem parte, tem como objetivo disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda e desenvolvimento social e econômico.

No projeto será oferecido as seguintes modalidades: capacitações, workshops, ouvidoria e oficinas voltadas ao empreendedorismo. O público-alvo para as vagas são mulheres empreendedoras, empreendedores e pessoas com potencial para empreender na área tecnológica.

Não há pré-requisito de escolaridade. De acordo com o Marco Pessoa, secretário municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), há vagas para diversos perfis.

“Criamos as oportunidades que são necessárias para que através do próprio conhecimento nós possamos mudar”, diz Conceição Sampaio, Secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), em entrevista.

As inscrições poderão ser feitas nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, das 8h às 14h, no anexo do Escritório do empreendedor, na galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, 82, Centro. A realização dos cursos será feita por meio de parcerias públicas-privadas.