Quer trabalhar na construção civil? Veja cursos do Senai em Manaus

Manaus (AM) -Para atender à procura por mão de obra qualificada na construção civil, primeiro sintoma do crescimento do setor no mercado local, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com matrículas abertas e início de aulas para o dia 10 de fevereiro para os cursos de Eletricidade Aplicada à Construção Civil, Leitura e Interpretação de Projetos, Operador de Máquinas de Marcenaria, Almoxarife de Obras, Instalador Hidráulico Residencial, Pedreiro de Alvenaria e Pintor de Obras e Orçamento de Obras.





Cursos Carga horária Horário Valor Eletricidade Aplicada à Construção Civil 40h 07h30 às 11h30

13h às 17h

18h às 22h

18h às 22h R$ 182,00 Leitura e Interpretação de Projetos 60h 07h30 às 11h30

13h às 17h R$ 182,00 Operador de Máquinas de Marcenaria 40h 07h30 às 11h30

13h às 17h

18h às 22h R$ 182,00 Almoxarife de Obras 160h 13h às 17h R$ 226,00 Instalador Hidráulico Residencial 20h 13h às 17h

18h às 22h R$ 276,00 Pedreiro de Alvenaria 160h 13h às 17h R$ 276,00 Pintor de Obras 160h 07h30 às 11h30 R$ 276,00 Orçamento de Obras 60h 13h às 17h

18h às 22h R$ 254,00





Todos os cursos serão realizados na Escola SENAI Demóstenes Travessa, localizada no Distrito Industrial, na Av. Rodrigo Otávio, 510. Os valores dos cursos variam entre R$ 182,00 a R$ 276,00, com parcelamento em até três vezes no cartão de crédito.

Mais informações pelos números (92) 3614-5900 / 5901, pelo e-mail [email protected] ou pelo site.





*Com informações da assessoria