Senac AM inscreve para cursos na área de informática, em Manaus

Manaus- O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Amazonas (Senac AM) está com inscrições abertas para diversos cursos na área da informática. As qualificações estão nos eixos: Design, arte e comunicação; Desenvolvimento, robótica, inovação; Manutenção, suporte e rede; Informática básica e pacote office.



Os cursos serão realizados no Centro de Informática Senac, na Avenida Darcy Vargas, Chapada. A unidade é dotada de laboratórios modernos e equipamentos que possibilitam a imersão dos alunos no universo tecnológico. Outras informações podem ser solicitadas pelo telefone (92) 3198-2000.

Confira a lista dos cursos:

Introdução a Robótica – 8h

Período: 08 a 29 de fevereiro

Horário: 8h às 12h

Dia: Sábado

Investimento: R$ 186 (3x de R$ 62 no cartão)

Oficina de Modelagem de impressão 3D – 8h (2 turmas)

Período: 01-08 e 22-29 de fevereiro

Horário: 8h às 12h

Dia: Sábado

Investimento: R$ 200 (4x de R$ 50 no cartão)

Drones: Aplicação e Prática de Voo – 8h (2 turmas)

Período: 07-08 e 21-22 de fevereiro

Horário: 18h às 22h e 8h às 12h

Dias: Sexta-feira e sábado

Investimento: R$ 200 (4x de R$ 50 no cartão)

Criação de Games: Scratch – 12h

Período: 22/02/2020 a 07/03/2020

Horário: 8h às 12h

Dia: Sábado

Investimento: R$ 100 (2x de R$ 50 no cartão

Robótica I – 16h

Período: 08 a 29 de fevereiro

Horário: 8h às 12h

Dia: Sábado

Investimento: R$ 220 (4x de R$ 55 no cartão)

Sketchup Modelagem de Interiores – 30h

Período: 01/02/2020 a 21/03/2020

Horário: 8h às 12h

Dia: Sábado

Investimento: R$ 250 (4x de R$ 62,50 no cartão)

Manutenção Básica de Tablet e Smartphone – 40h

Período: 10 a 21 de fevereiro

Horário: 13h às 17h

Dias: Segunda a sexta-feira

Investimento: R$ 300 (4x de R$ 75 no cartão)

Recursos Avançados de Word e Excel – 60h

Período: 10/02/2020 a 14/03/2020

Horário: 13h às 17h

Dias: Segunda a sexta-feira

Investimento: R$ 320 (4x de R$ 80 no cartão)

Técnicas de Fotografia – 60h

Período 10/02/2020 a 04/03/2020

Horário: 18h às 22h

Dias: Segunda a sexta-feira

Investimento: R$ 360 (4x de R$ 90 no cartão)

Design Gráfico (Corel Draw, Photoshop, Illustrator) – 76h (3 turmas)

Período: 17/02/2020 a 17/03/2020 e 01/02/2020 a 13/06/2020 (sábado)

Horário: 8h às 12h / 18h às 22h

Dias: Segunda a sexta-feira / sábado

Investimento: R$ 450 (5x de R$ 90 no cartão)

Informática Básica em Ambiente Windows – 80h (3 turmas)

Período: 10/02/2020 a 11/03/2020

Horário: 8h às 12h / 13h às 17h / 18h às 22h

Dias: Segunda a sexta-feira

Investimento: R$ 350 (4x de R$ 87,50 no cartão)

Formação Autocad 2D e 3D – 100h

Período: 06/02/2020 a 16/03/2020

Horário: 13h às 17h

Dias: Segunda a sexta-feira

Investimento: R$ 600 (5x de R$ 120 no cartão)

Técnico em Informática – 1200h

Período: 10/02/2020 a 15/07/2021

Horário: 13h às 17h

Dias: segunda a sexta-feira

Investimento: R$ 3.800 (18x 211.11)

*Com informações da assessoria