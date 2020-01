Famepi oferece 50% e 100% de bolsas para cursos de engenharia

As inscrições para o vestibular da Famepi devem ser feitas via internet | Foto: Divulgação

Manaus - A mais nova instituição de ensino superior do Estado, a Faculdade do Amazonas de Ensino, Pesquisa e Inovação – Famepi, realizará vestibular para cursos de engenharia no dia 9 de fevereiro com oferta de bolsas de 50% e 100% de desconto.



As provas tradicionais serão realizadas nas dependências da Faculdade, localizada na Av. Min. Mário Andreazza, Distrito Industrial I, Manaus – AM, 69075-830, das 09h às 13h, horário de Manaus, com 4 horas de duração.

O candidato deverá apresentar, para ingresso no local da prova, o comprovante de pagamento da inscrição juntamente com o documento original de identidade. Será permitido somente o uso de caneta de tinta preta ou azul fabricada em material transparente.

Inscrição para o vestibular

As inscrições para o vestibular da Famepi devem ser feitas via internet, no site www.famepi.org.br , até às 23h do dia 5 de fevereiro. Para se inscrever no vestibular da Famepi, é necessário ter em mãos CPF e RG, além de escolher entre inglês e espanhol para fazer a prova de língua estrangeira.

Vestibular Famepi: Vagas

Com proposta e metodologia pedagógica inéditas na região,a a Famepi vai oferecer 400 vagas nos cursos de Graduação em Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação, em 2020.

A Famepi também conta com um Programa de Bolsas que vai contemplar bolsas de 50% a 100% de desconto para os primeiros colocados.

Sobre a Famepi

A Faculdade do Amazonas de Ensino, Pesquisa e Inovação – FAMEPI chega para oferecer uma formação de engenharia, com nova metodologia e o padrão de excelência da Fundação Matias Machline, referência no Brasil no Ensino Médio Técnico.



A instituição foi credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da portaria Nº 1.891/2019, publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de novembro de 2019.

*Com informações da assessoria