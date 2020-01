Centec prorroga prazo de adesão a bolsas sociais de 50% em Manaus

Manaus- Quem fez ou faz o ensino médio na rede estadual acaba de ganhar mais tempo para se beneficiar com uma das 1000 bolsas sociais que Centro de Ensino Técnico (Centec) está disponibilizando para seus cursos profissionalizantes. O prazo de inscrição, que terminava nesta sexta-feira (31), foi prorrogado para 31 de março. A ação faz parte do projeto Maistec, que visa ajudar jovens em busca de uma oportunidade para iniciar o ano se qualificando.

As bolsas de 50% são válidas para 17 cursos nos turnos da manhã e da tarde, tendo como público-alvo alunos do 2º e 3º anos do ensino médio, além daqueles que concluíram essa formação em 2019 na rede pública de educação.

"Na edição de 2019, o projeto beneficiou 500 jovens estudantes. Para 2020, dobramos a oferta, tendo em vista a grande necessidade do mercado local para profissionais técnicos", informa a diretora de ensino do Centec, Eliana Cássia de Souza. Ela destaca que o Maistec integra o programa Centec Social, que realiza diversas ações de cidadania ao logo do ano na escola.

Ainda segundo a direção do Centec, as bolsas independem de concurso escolhido. Todos que atenderem os requisitos para o benefício serão agraciados até o limite da oferta, por isso, quem quiser garantir uma das mil bolsas de 50% deve se apressar.

Estão na lista de cursos disponibilizados via Maistec contabilidade, administração, logística, serviços jurídicos, recursos humanos, qualidade, nutrição e dietética, transações imobiliárias, edificações, segurança do trabalho, eletrotécnica, meio ambiente, estética, análises cínicas, radiologia, enfermagem e informática.

O regulamento completo para participar do programa pode ser acessado no site: www.centec-am.com.br . Já o link para inscrição prévia é o http://bit.ly/centecdezanos .

Para se matricular, o aluno só precisa escolher um dos cursos técnicos oferecidos pelo 'Maistec' e comparecer à sede do Centec com a documentação que comprove sua situação educacional na rede pública. A escola está localizada na avenida Djalma Batista, 646, São Geraldo.

São necessários o certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar (para quem finalizou) ou declaração de que está cursando o 2º ou 3º ano, além de RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, uma foto 3x4 e comprovante de residência (originais e cópias). Em caso de estudantes menores e 18 anos, há necessidade do comparecimento dos pais ou responsáveis com apresentação do RG e CPF. O valor da inscrição também é simbólico, R$ 49,90.

