Famepi oferta bolsas de até 100% em cursos de Engenharia

Manaus- Os interessados em cursar Engenharia em uma faculdade de excelência com a melhor estrutura de Manaus, têm até o dia 5 de fevereiro para efetuarem inscrição no Vestibular da Faculdade do Amazonas de Ensino, Pesquisa e Inovação (Famepi), e concorrem a bolsas de estudo de até 100%.

O vestibular acontece no dia 9 de fevereiro com oferta de bolsas de 50% e 100% de desconto para os primeiros colocados. As inscrições acontecem via internet, no site www.famepi.org.br .

O curso de engenharia é uma das profissões mais procuradas em Manaus, por conta da demanda das empresas do Polo Industrial.

A Famepi chega com o objetivo de promover a excelência já conhecida da Fundação Matias Machline para o Ensino Superior, na formação de uma nova era de engenheiros, preparados para o mercado de trabalho no Amazonas e no mundo.

Além da inscrição online, a Faculdade do Amazonas de Ensino, Pesquisa e Inovação – Famepi também permite ao candidato realizar sua inscrição no vestibular 2020 de forma presencial em postos de atendimento situados no Manauara Shopping e Amazonas Shopping.

O atendimento acontece até o dia 05 de fevereiro, de segunda a sábado das 10h às 22h, aos domingos e feriados das 14h às 21h, em ambos os shoppings.Agendamento de provas e Enem

Além do vestibular tradicional, outras duas formas de ingresso são por meio de prova agendada e nota do Enem.O agendamento de provas começa em 17 de fevereiro os exames de admissão podem ser marcados para as segundas, quartas e sextas, em três horários: 9h, 14h e 19h.Os participantes do Enem podem ingressar na Famepi direto sem fazer as provas do Vestibular de 2020. A modalidade também permite o uso da nota do candidato que tiver realizado o Enem em um dos três anos anteriores.

Para isso, basta fazer a inscrição no site www.famepi.org.br e apresentar o original e cópia do Boletim de Desempenho Individual de Notas do ENEM até 48 horas antes da Prova Tradicional ou da prova por agendamento. A prova do Vestibular tradicional acontece no dia 9 de fevereiro.

A nota obtida no ENEM será padronizada com as notas da prova do Vestibular 2020 – 1º Semestre. O candidato que apresentar nota de redação menor que 300 (trezentos), numa escala de 0 (zero) a 1.000 (mil), deverá, obrigatoriamente, realizar Prova Tradicional ou por Agendamento, pois, nesse caso, suas notas do ENEM não serão aproveitadas.Sobre a FamepiA Faculdade do Amazonas de Ensino, Pesquisa e Inovação – FAMEPI chega para oferecer uma formação de engenharia, com nova metodologia e o padrão de excelência da Fundação Matias Machline, referência no Brasil no Ensino Médio Técnico.A instituição foi credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da portaria Nº 1.891/2019, publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de novembro de 2019.Inicialmente, os cursos oferecidos são da área de Engenharia, com estrutura de alta tecnologia e ensino que une teoria e prática, pronta para formar uma nova era de engenheiros na cidade.

*Com informações da assessoria