Prefeitura de Manaus oferece 400 vagas gratuitas em cursos

Manaus - O projeto “ Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro”, da Prefeitura de Manaus, lançou na tarde desta quarta-feira (5) o edital com 440 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes para área da indústria. A solenidade aconteceu na sala de reunião do gabinete do prefeito, na sede da Prefeitura, localizada no bairro Compensa Zona Oeste de Manaus . A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) é a responsável pela iniciativa.

As inscrições serão gratuitas, e os cursos ofertados são: Matemática Básica, Desenho Técnico Industrial, Metrologia, Eletricista Residencial e Predial, Soldador em Eletrodo Revestido. O objetivo do programa é focar na qualificação profissional e empreendedora da população amazonense.

Por razões de saúde, o prefeito Arthur Virgílio Neto passou por uma cirurgia na sexta-feira (31), e por esse motivo quem o representou na solenidade foi a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio. Também esteve presente na solenidade o secretário da Semtepi.

“Esses cursos têm custo zero para a população. Nosso objetivo é ofertar cada vez mais cursos e mais oportunidades. No ano de 2019 conseguimos capacitar mais de 10 mil pessoas graças às parcerias. Estamos trabalhando fortemente, a procura de resultados, nesta gestão do nosso Prefeito Arthur, para a sociedade amazonense”, declarou Marco.

Na oportunidade, Conceição Sampaio também falou sobre a importância do empreendedorismo e capacitação.

“No ano passado foram ofertadas 430 vagas. Esse o número aumentou porque a nossa intenção avançar. Estamos preparando pessoas para que elas não apenas estejam aptas ao mercado de trabalho, mas que possam ser qualificadas. O intuito é que pessoas possam gerar renda e estarem empregadas, assim teremos um ambiente de negócios cada vez mais seguro e rentável “, declarou Conceição.

Sobre as inscrições

As inscrições são gratuitas para os cursos são gratuitas. Os interessados devem comparecer nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, a começar das 8h às 12h, na sala de qualificação profissional da Semtepi, localizada no terceiro piso da galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, nº 82, no Centro da capital.

O edital estará disponível a partir das 18h no site da secretaria (https:// semtepi.manaus.am.gov.br /).

A lista de selecionados será publicada no dia 17 de fevereiro, após as 17h, no site da Semtepi.

Interessados, devem ler o edital e obedecer aos quesitos, como por exemplo imprimir a ficha técnica de inscrição e a declaração de renda.

Vale lembrar, que realizar a inscrição não garante a vaga, os inscritos passarão por um processo seletivo.