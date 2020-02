Senac prorroga edital de parceria para realização de cursos gratuitos

São 18 opções de cursos de formação profissional que poderão ser ofertados nos três turnos | Foto: Reprodução/Senac

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Amazonas (Senac AM) prorrogou, até a próxima sexta-feira (21), o edital de parceria para promoção de cursos gratuitos. A Chamada Pública é destinada para instituições públicas ou privadas que queiram receber as carretas-escola em seus respectivos espaços.

Conforme o edital, podem se candidatar para parceria, empresas, órgãos, instituições ou entidades, públicas ou privadas, bem como organizações não governamentais. Os inscritos, mediante cadastro no portal Senac (am.senac.br), passarão por visita técnica no período de dois a quatro de março deste ano.

É importante destacar que a parceria busca estabelecer a promoção de cursos de qualificação profissional. A empresa ou instituição social parceria será responsável pela segurança e manutenção da unidade móvel (energia elétrica, água e etc). Já o Senac disponibilizará os cursos.

Por meio da Chamada Pública serão ofertados cursos gratuitos nas unidades móveis terrestres de Beleza e Moda, Informática e Comunicação e Gastronomia, Hospitalidade e Lazer. A formação será realizada por meio do Programa Senac Gratuidade (PSG) e disponibilizá 18 opções de cursos de formação profissional que poderão ser ofertados nos três turnos.

A partir da publicação termo aditivo, as datas da Chamada Pública ficaram estabelecidas da seguinte forma: Resultado da primeira fase no portal Senac (28/02/20); visitas às empresas pela comissão (02-04/02/20); resultado final (06/03/2020); assinatura do Termo de Parceria (12/03/2020). Informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3198-200 ou pelo e-mail [email protected]

*Com informações da assessoria