SENAI tem novas vagas para cursos nas áreas de transporte e segurança

Manaus- A Escola SENAI de Ações Móveis e Comunitárias (ESAMC) está com matrículas abertas para os cursos nas áreas de transporte e segurança, como Operador de Empilhadeira, Segurança para Operador de Empilhadeira e de Direção Defensiva. O Operador de Empilhadeira será realizado em duas turmas, a primeira com início no dia 2 de março, das 7h30 às 11h30, e das 18 às 22 horas. A segunda turma desse curso terá início no dia 18 de março, também das 7h30 às 11h30, e das 18 às 22 horas. O curso de Operador de Empilhadeira terá valor de R$ 390,00 e pode ser pago à vista ou em até três vezes no cartão de crédito.



O SENAI promoverá também o curso de Segurança para Operador de Empilhadeira, com turma que terá início no dia 16 de março, no horário das 13 às 17 horas, no valor de R$ 200,00 à vista no boleto ou em até três vezes no cartão de crédito.

A Escola SENAI de Ações Móveis e Comunitárias ainda vai oferecer duas turmas para o curso de Direção Defensiva. A primeira está programada para começar em 4 de março, e a segunda no dia de 25 março, no horário das 13 às 17 horas, no valor de R$ 100,00 à vista no boleto ou parcelado em até duas vezes no cartão de crédito.

Para todos os cursos o pré-requisito é ser habilitado na categoria B, C, D ou E, comprovado com apresentação da CNH (RG/CPF), comprovante de residência e escolaridade. Os cursos serão realizados na escola localizada no Distrito Industrial, na Avenida Rodrigo Otávio

