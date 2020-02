Inscrições abertas para o Curso Básico de Gestor Aeroportuário no AM

Manaus- Os profissionais que desejam entender melhor sobre gestão aeroportuária podem se inscrever no Curso Básico para Gestores Aeroportuários (CBGAR), que ocorrerá entre os dias 30 de março e 4 de abril no Aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus. A iniciativa integra o Programa de Treinamento para Profissionais de Aeroportos Regionais (Treinar), do Ministério da Infraestrutura.

Ao todo, 30 vagas serão oferecidas e as aulas são ministradas por instrutores da Infraero. O CBGAR tem como objetivo habilitar profissionais de aeroportos brasileiros com os conhecimentos necessários para gerir atividades que envolvam passageiros e aeronaves; bem como segurança operacional; proteção da aviação civil contra atos de interferência ilícita; capacitação para ações iniciais de resposta às emergências estabelecidas no plano de emergência do aeroporto e programa de segurança aeroportuária.

O curso terá a duração de 8h diárias, totalizando 40 horas-aula de aprendizagem. Os interessados devem ser maiores de 18 anos, ter o ensino médio completo ou curso equivalente.

*Com informações da assessoria