Curso de português para imigrantes está com inscrições abertas

Turma que concluiu o curso ano passado e que segue para o nível intermediário | Foto: Divulgação/ Chama Church

Manaus - A igreja Chama Church está com inscrições abertas para o “Curso gratuito de Português para imigrantes e refugiados", no nível básico e intermediário. As aulas iniciam na próxima segunda-feira, 02 de março, sendo ministradas em dois horários das 19h às 20h (básico) e 20h às 21h (intermediário).



O curso faz parte do projeto “Igreja Aberta”, que tem como objetivo promover o ensino e a aprendizagem do Português como Língua Estrangeira para imigrantes e refugiados que vivem em Manaus.

O projeto iniciou em fevereiro de 2019 com 60 venezuelanos. Este ano as aulas dão continuidade com eles que avançaram para o nível intermediário e para novos alunos que querem ter o primeiro contato com o idioma.

Formada em Letras, a professora em língua portuguesa, redação e literatura e mestre em comunicação pela Rede Pública de Ensino do Estado, Maria Luísa Fontenelle, é a voluntária responsável por ensinar os imigrantes.



“Esperamos que este ano mais alunos busquem o curso e que os antigos permaneçam. Já estou estudando novas técnicas e novidades para 2020”, conta.

A professora explicou que a maioria dos alunos que vem participar do curso são pessoas que querem aprender a falar melhor o português, porque alguns delas já sabem ler muito bem. “É um desafio ministrar este curso e vejo o esforço de diferentes pessoas, adultos, crianças, jovens. E acabo aprendendo com eles o espanhol também”.

Emprego

Wimer Elias Herrera é uma das pessoas que participou do curso desde o início de 2020. Hoje ele conseguiu um trabalho na área da segurança em uma empresa privada por saber dominar melhor o idioma. “O curso me ajudou muito. Eu compreendia poucas coisas e hoje sei falar bem melhor, mas vou continuar no curso da Chama Church para aprimorar mais ainda o idioma”.

As inscrições devem ser feitas pelo número da igreja (92) 98404-5474 ou pessoalmente no dia que começam as aulas no endereço: avenida Bispo Pedro Massa, núcleo 5, Cidade Nova 2, Zona Norte de Manaus, ao lado da academia Live.

Serviço

O quê: Aula de português para imigrantes

Onde: Chama Church - Curso de português para imigrantes e refugiados está com inscrições abertas

Quando: A partir do dia 2 de março

Horário: 19h às 20h (básico) e 20h às 21h (intermediário).

Inscrições: (92) 98404-5474

