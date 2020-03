Curso de massoterapia ganha reforço com inauguração de SPA em Manaus

Além do curso de auxiliar em massoterapia, o Centec também oferece formação técnica em estética | Foto: divulgação





O Brasil é o quarto consumidor mundial e o maior da América Latina na área de beleza e bem-estar. No país, o crescimento médio do setor, nos últimos dez anos, foi de 10% ao ano, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), e o segmento de massagens relaxantes é um dos mais promissores. Com foco nesses dados, o Centro de Ensino Técnico (Centec) inaugura, nesta sexta-feira (6), o ‘Zen SPA Express’, um espaço exclusivo para aproveitamento dos alunos em formação nos cursos de auxiliar em massoterapia e técnico em estética da escola.

O espaço irá funcionar dentro da própria sede do Centec, localizado na avenida Djalma Batista, e disponibilizará ao público procedimentos como massagens nos pés, massagem corporal e massagem relaxante (antiestresse), onde os serviços serão oferecidos a preços acessíveis a comunidade em geral.

A diretora de ensino técnico da escola, Eliana Cássia de Souza, destaca a importância do espaço para o aperfeiçoamento das habilidades dos auxiliares formados em massoterapia pelo Centec, que poderão ser contratados para atuar no espaço sobre a supervisão de um professor massoterapeuta. “Será um aperfeiçoamento dos conhecimentos desse profissional por meio de um estágio extra curricular e remunerado, o que é ainda mais motivador para os nossos alunos”, observa lembrando que o Centec é o primeiro centro de formação em Manaus a disponibilizar um espaço como esse para o público em formação e a comunidade em geral.

O curso de auxiliar em massoterapia do Centec tem duração de seis meses. Nesse período, o profissional desenvolve habilidade nos principais processos das terapias manuais relaxantes, de acordo com os princípios anatômicos e fisiológicos do corpo humano. Ao final da formação, é capaz desenvolver técnicas de movimentos que trarão conforto, relaxamento muscular, e aumento da energia ao paciente, além de proporcionar a mudança na sua postura e na expressão corporal.

Os profissionais de massoterapia podem trabalhar não apenas em espaços específicos de massagem, mas também em clínicas de estética, salões de beleza, academias, hotéis e até mesmo como autônomos, gerindo seu próprio negócio.

“A massagem relaxante é uma excelente alternativa para o tratamento de dores musculares. Geralmente causadas por estresse, problemas de postura ou movimentos repetitivos, esses hábitos são prejudiciais, resultando em diferentes doenças. Dessa maneira, ela é uma ferramenta que promove o bem-estar, aliviando o desconforto das regiões mais afetadas”, garante Eliana de Souza.

Além do curso de auxiliar em massoterapia, o Centec também oferece formação técnica em estética, com duração de 18 meses. Para aumentar as chances desses alunos no mercado, a instituição conta também com um ‘salão-escola’, onde os alunos podem estagiar e por em prática seus conhecimentos. O espaço, gerido em parceria com profissionais da Academia Amanda, de uma importante rede de salões de beleza em Manaus, também disponibiliza diversos serviços a preços populares para a comunidade.

Ação para o Dia Internacional da Mulher

Segundo a coordenadora de marketing do Centec, Driele Cazumba, outra novidade em relação ao ‘Zen SPA Express’ é que, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, durante todo o mês de março, elas terão descontos especiais nos serviços. “Estamos inclusive lançando um cupom que dá direito a 15 minutos de serviço inteiramente grátis, à escolha da cliente”, reforça.

A direção do Centec ressalta que, por meio da massagem relaxante, é possível aumentar a temperatura do corpo e seu fluxo sanguíneo. Assim, reduz-se não apenas a tensão produzida pelos nervos, mas também as toxinas acumuladas nos músculos. Altamente benéfica, seus resultados ficam ainda melhores quando combinados a óleos e aromas terapêuticos, que potencializam suas sensações.

“A massagem relaxante é uma técnica que mescla movimentos firmes e suaves sobre o corpo. Esses movimentos, por sua vez, estimulam a produção de hormônios relaxantes, como a ocitocina, que melhora o estresse e a sensação de medo, assim como a serotonina, que normaliza o humor, os batimentos cardíacos e a sensibilidade em relação à dor”, complementa Eliana de Souza, que também é enfermeira.

