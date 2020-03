Cetam abre inscrições para cursos de qualificação profissional

Acessando o link, pode-se conferir a lista completa dos cursos que serão ofertados. | Foto: Divulgação

O Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), abrirá inscrições na capital para diversos cursos de qualificação profissional, no próximo dia 11 (quarta-feira) de março.



Serão oferecidas 6.658 vagas, distribuídas em 79 cursos diversos. As inscrições serão somente online, pelo link cursos.cetam.am.gov.br, das 8h às 12h, ou até antes desse horário caso as vagas para o curso pretendido tenham sido preenchidas. Acessando o link, os interessados já podem, antecipadamente, conferir a lista completa dos cursos que serão ofertados.



Os cursos acontecerão nos turnos da manhã, tarde e noite, em dez unidades localizadas em Manaus. Destas, sete são os centros estaduais de Convivência da Família (Cecf) Padre Pedro Vignola, Teonízia Lobo, André Araújo, Magdalena Arce Daou, 31 de Março e Miranda Leão, e mais o Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci) de Aparecida, numa parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas).



As outras três unidades são o Centro Cultural Aníbal Beça, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino (Seduc), a Escola de Educação Profissional Padre Estelio Dalison e o Instituto Benjamin Constant (IBC), unidades próprias do Cetam.



Inscrição – Após realizada a inscrição online, o candidato terá que comparecer, nos dias 12 e 13 de março, na unidade onde se inscreveu, em horário comercial (das 8h às 12h e das 14h às 17h), munido da documentação exigida para confirmar sua inscrição.



Será preciso apresentar cópias da identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Para os cursos de Informática Avançada, o candidato inscrito terá que levar, ainda, certificado de conclusão de Informática Básica com, no mínimo, 40 horas/aula.



Para outros cursos, o candidato inscrito deverá levar cópia do certificado do curso indicado com pré-requisito mínimo. As aulas terão início confirmado para o dia 23 de março.





