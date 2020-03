Com uso de jogos, curso ensina métodos de ensino modernos no AM

Acompanhando o avanço da tecnologia, muitas empresas e instituições, seguem preocupadas com o bem estar dos funcionários e com o crescimento dos seus negócios. Para isto, é preciso saber cuidar daqueles que lidam com pessoas e reinventar as formas de trabalho em equipes.

Pensando nisso, a master coach em liderança, a psicóloga Cintia Lima realiza, no próximo dia 21 de março, O Curso Prático ‘Learn by Playing’, que trabalhará diversas competências para desenvolvimento pessoal e profissional dos amazonenses.

Ela explica que o curso será realizado com jogos corporativos, usando o raciocínio de aprender e ensinar a partir disso. “Trabalharemos com estratégias que estejam dentro de metodologias eficazes. Esse é um evento que agrega a todos os interessados, mas principalmente para aqueles que querem se modernizar e ficar conectados com novas formas de ensinar, sejam professores, palestrantes, coaches, treinadores, gestores de recursos humanos ou lideranças”, declarou.

Curso usará jogos corporativos como método de ensino | Foto: Divulgação

No conteúdo programático, haverá jogos específicos e direcionados para diversidade, protagonismo, planejamento estratégico, foco do cliente, liderança, feedback, carreira, psicologia positiva, estrutura organizacional, operações logísticas, entre outros temas.

Cintia Lima destaca ainda que, além de participar do game, o participante aprenderá a aplicar e entender como utilizá-los em treinamento, coaching, sala de aula e outras abordagens em grupo.

Serviço

O quê: Curso Prático ‘Learn by Playing’ - Jogos Corporativos para Crescimento Profissional.

Quando: 21 de março de 2020 das 8h às 17h.

Local: Magic Game - Manauara Shopping.

Público Alvo: Professores, palestrantes, coaches, treinadores, gestores de recursos humanos, lideranças e público em geral.

Para mais informações: (092) 98438-1578 / (092) 98100-4470.

*Com informações da assessoria