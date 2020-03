Quer estudar fora? Confira as melhores bolsas com inscrições abertas

Manaus – Para aqueles que tem vontade de estudar fora, diversas oportunidades se farão presentes nos meses de março e abril. A seleção inclui as melhores bolsas de estudo para estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, nos destinos mais procurados por quem deseja ter uma experiência de estudos fora do país.

Bolsas para Graduação

Israel

A Universidade de Tel Aviv, em Israel, está oferecendo bolsas de até 100% para seu programa de graduação (B.Sc.) em Engenharia Elétrica e Eletrônica. As bolsas são oferecidas por meio de um fundo estabelecido pela organização Amigos Brasileiros da Universidade de Tel Aviv. A instituição também oferece bolsas para o seu bacharelado (B.A.) em Liberal Arts, que cobrem até 50% das anuidades. É possível ver mais informações e realizar inscrições por meio deste link .

Estados Unidos

Não é só no Brasil: muita gente do mundo inteiro tem vontade de estudar nas univesidades de ponta dos Estados Unidos. Foi isso que motivou Ethan Sawyer a criar o College Essay Guy, um perfil dedicado a ajudar jovens durante a application. Conforme seu público foi crescendo, Sawyer alistou a ajuda de outrs profissionais, e então criou a Matchlighters Scholarship, que conecta jovens promissores a profissionais capazes de ajudá-los na preparação para estudar fora.

A Garcia Family Foundation (GFF) está recebendo inscrições para seu programa de bolsas Living Expenses Scholarship 2020/2021. O programa tem o intuito de ajudar jovens que necessitam de auxílio financeiro a se manter durante a realização de seus estudos de graduação em universidades de destaque nos Estados Unidos. As inscrições vão até 30 de março.

A Universidade Minerva, em parceria com a Fundação Estudar, está oferecendo uma bolsa de estudos, que, em conjunto com outros benefícios de apoio financeiro da universidade, pode cobrir todos os custos de anuidade e moradia dos 4 anos do curso de graduação na instituição. A bolsa, no valor de 10 mil dólares, é destinada para estudantes aceitos para começar suas aulas em setembro de 2020. A candidatura para a universidade pode ser feita em rounds, e o próximo prazo se encerra em março de 2020.

Irlanda

O governo da Irlanda está recebendo inscrições para o programa de bolsas Government of Ireland – International Education Scholarship. O programa de bolsas para estudar na Irlanda concederá cobre integralmente os custos de estudo, mais custos de vida, de estudantes de graduação ou pós que queiram estudar na Irlanda, e as inscrições vão até 27 de março.

Barcelona

O Istituto Europeo di Design (IED) de Barcelona está oferecendo bolsas de graduação em design, moda e negócios criativos. As bolsas variam de 50% a 100% do valor do curso, de acordo o curso selecionado. As inscrições vão até 31 de março.

Holanda

Estão abertas as inscrições para o Holland Scholarship, programa de bolsas de estudo financiado pelo Ministério Holandês da Educação, Ciência e Cultura, em parceria com universidades holandesas de pesquisa e ciências aplicadas. O auxílio, no valor de 5 mil euros, é destinado a estudantes estrangeiros de fora do Espaço Econômico Europeu (EEA), interessados em estudar na Holanda fazendo uma graduação ou mestrado. O prazo final para se inscrever depende do curso escolhido, podendo variar entre 1 de fevereiro e 1 de maio de 2020.

Austrália

A Charles Darwin University, na Austrália, está recebendo inscrições para o programa de bolsas Vice Chancellor’s International High Achievers Scholarships. Trata-se de um programa de bolsas de graduação e pós na Austrália que contempla estudantes com desempenho acadêmico excelente. As inscrições vão até 15 de maio.

Estão abertas inscrições para bolsas em 35 universidades australianas, localizadas fora das principais capitais do país, por meio do programa Destination Australia. Trata-se de um programa de bolsas de estudo na Austrália cujo foco são universidades em destinos diferentes das maiores cidades do país, e que contempla desde o estudo técnico até a pós-graduação.

Inglaterra

A Universidade de Westminster está oferecendo uma bolsa de estudo integral para alunos de graduação. O estudante selecionado ficará isento das taxas cobradas pela universidade. A bolsa também contempla despesas com passagem aérea, acomodação, alimentação e outros custos de vida do aluno durante sua graduação na Inglaterra. As inscrições vão até 29 de maio.

Os interessados em fazer a graduação no Reino Unido podem contar com auxílio financeiro para os cursos da University College London, a UCL. Por meio da Denys Holland Scholarship, programa de bolsas anual, a instituição concederá 9 mil libras a estudantes internacionais que, sem o auxílio financeiro, não conseguiriam estudar na universidade. As inscrições vão até 3 de julho.



Coreia do Sul

A Universidade Nacional de Artes da Coreia do Sul (K’Arts) está recebendo inscrições para bolsas integrais para seus programas de graduação e mestrado nas áreas de artes. Os programas de graduação na Coreia do Sul oferecidos pela universidade englobam as áreas de música, canto, artes cênicas, cinema, audiovisual, dança, arquitetura, design e belas artes. As inscrições vão até 30 de maio.

Canadá

A Universidade de Montreal está recebendo inscrições para bolsas de estudo no Canadá, para graduação, mestrado ou doutorado. A instituição, que ministra aulas majoritariamente em francês, reconhecerá com apoio financeiro estudantes estrangeiros que demonstrarem bom desempenho acadêmico. As inscrições vão até 1 de setembro, mas alguns cursos ainda têm inscrições abertas até março.

Bolsa para Pós-Graduação

Alemanha

O serviço alemão de intercâmbio acadêmico (DAAD) está com inscrições abertas para bolsas de estudo na Alemanha em uma série de programas relacionados ao desenvolvimento econômico. As bolsas são parte do programa EPOS, criado com foco no aperfeiçoamento de profissionais de destaque de países em desenvolvimento. As inscrições variam de 31 de agosto de 2019 a até 31 de março de 2020.

Brasil

A Hertie School, em parceria com o Instituto República, está com inscrições abertas para bolsas parciais para pós-graduação em políticas públicas. As “Scholarships for Public Servants in Brazil” são voltadas (como o nome indica) para profissionais que atuem no setor público e tem, segundo a escola, o objetivo de “fomentar excelência no setor público brasileiro”. As inscrições vão até 1 de maio ou 1 de junho, dependendo do curso desejado.

Austrália

Bélgica

O governo de Flandres (uma região da Bélgica) está com inscrições abertas para o programa Master Mind Scholarships. O programa oferece bolsas de estudo a estudantes de qualquer nacionalidade, que tenham concluído o ensino superior em uma universidade fora da região de Flandres e que queiram fazer mestrado na Bélgica. As inscrições vão até 30 de abril.

Canadá

Coreia do Sul

Emirados Árabes Unidos

A Khalifa University está recebendo inscrições para bolsas integrais de pós-graduação em Abu Dhabi, onde está sediada. As bolsas contemplam tanto os programas 14 de mestrado quanto os 12 de doutorado oferecidos pela universidade. As inscrições vão até 3 de novembro para ingresso em janeiro de 2020, ou até fevereiro de 2020 para ingresso em agosto.

Espanha

A Fundação Carolina está com inscrições abertas para 822 bolsas de estudo na Espanha, incluindo cursos de um mês (de verão), especialização, mestrado e doutorado. Há oportunidades em diversas áreas, como artes, economia, direito, ciências da saúde, ciências básicas e tecnologia. As inscrições vão até o dia 10 de março para os cursos de pós-graduação, e até 3 de abril para doutorado.

O Mestrado em Produção Jornalística e Audiovisual (MPXA) da Universidade da Coruña, organizado em parceria pelas fundações Amancio Ortega e Santiago Rey Fernández-Latorre, está com inscrições abertas. O mestrado na Espanha pode ser cursado com bolsa integral e auxílio financeiro, e as inscrições vão até 30 de abril.

França



A Université Paris-Saclay divulgou recentemente o edital de seu programa de bolsas internacionais de mestrado. As oportunidades de mestrado na França oferecidas pela univesidade localizada em Paris têm duração de um ou dois anos e contemplam todas as áreas de conhecimento. As inscrições vão até o dia 06 de maio.

Holanda

A Universidade de Twente, localizada na Holanda, abriu inscrições para suas bolsas de mestrado. São duas rodadas de seleção, e a primeira delas começa no dia 15 de outubro e vai até o dia 1 de fevereiro de 2020. Já a segunda recebe os candidatos a partir de 2 de fevereiro e vai até 1 de maio.

A Orange Tulip Scholarships Brazil (OTS), iniciativa voltada especialmente a estudantes brasileiros, está com inscrições abertas. O prazo para se inscrever varia entre as universidades participantes, mas se encerra entre fevereiro e maio de 2020.

Reino Unido