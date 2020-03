McDonald’s oferece curso online gratuito de segurança alimentar

Uma das medidas adotadas no Brasil pela Arcos Dorados, a maior franquia independente do McDonald's no mundo, durante a pandemia causada pelo novo Coronavírus, é compartilhar seus conhecimentos de segurança alimentar por meio de um curso online para micro e pequenos empresários do setor de alimentação. As inscrições estão abertas a partir de hoje (23) e seguem até esta quinta-feira (26), às 18h, pelo site https://trilhas.info/ . A primeira turma terá início na sexta-feira (27) com vagas limitadas.

O curso conta com uma grade dividida em três pilares principais: Segurança Alimentar, Higiene e Desenvolvimento Sustentável, frentes em que a companhia é reconhecida internacionalmente por sua excelência. Essas áreas têm importância essencial para assegurar medidas de prevenção de contaminação por microrganismos, incluindo o novo Coronavírus. A duração de cada módulo será informada aos participantes no momento da confirmação da inscrição.

Para Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, compartilhar o conhecimento é crucial para que o cenário desafiador seja superado. “O momento exige comprometimento de todos para proteger a população. Acredito na união de forças para que o país possa superar esse momento de pandemia causada pelo novo Coronavírus”, comenta.

Além de sua reconhecida atuação no setor, atendendo os mais rigorosos protocolos de segurança do alimento, a Arcos Dorados também busca ressaltar a importância da educação. No Brasil, a companhia conta com um centro de formação, batizado de Universidade do Hamburguer, que servirá como base para a iniciativa. A empresa investe por ano cerca de 40 milhões de reais em treinamento, contando com estratégias educacionais de ponta.

Doação de refeições para profissionais de saúde

Pensando em apoiar aqueles que estão na linha de frente da batalha contra o Coronavírus, a Arcos Dorados vai doar refeições aos profissionais de saúde de instituições distribuídas por todo o país. As doações tiveram início no último fim de semana, com a entrega de combos para o Hospital CEMA, na capital paulista, e para o Hospital Unimed, de Ourinhos (SP). A ação será expandida para outras praças brasileiras ao longo desta semana por meio do programa Bom Vizinho, uma iniciativa da Arcos Dorados que busca contribuir em diversas frentes com as comunidades onde a companhia atua. As instituições foram selecionadas por seu papel fundamental em meio a essa pandemia.

A rede anunciou que fechará a operação nos salões de seus restaurantes em todo Brasil a partir de 23 de março, mantendo os serviços de Delivery, Drive Thru e, em alguns casos, pedidos para viagem. A medida, tomada como forma de minimizar a circulação de pessoas, é uma das principais orientações das autoridades para conter a transmissão do vírus entre a população. Com a doação para as instituições de saúde, além de contribuir com a alimentação dos profissionais de saúde e pesquisadores, será evitado o desperdício de ingredientes perecíveis que poderiam ser descartados com essa decisão.

*Com informações da Assessoria