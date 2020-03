Oportunidade: Cursos em EAD gratuitos em Indústria 4.0 são oferecidos

Manaus - Nesse período em que o Ministério da Saúde recomenda ficar em casa devido a pandemia do coronavírus, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) oferece mais de 100 mil vagas gratuitas em cursos a distância voltados para diferentes áreas do mercado de trabalho, incluindo Indústria 4.0, Inteligência Artificial, Internet da Coisas (IoT), Desvendando o Lean Manufacturing, além de cursos mais rápidos de 14 horas de duração em áreas como Empreendedorismo, Metrologia e Segurança do Trabalho.

Os cursos preparam os profissionais para os desafios da 4ª revolução industrial. Para os interessados, o conteúdo estará disponível na Internet pelos próximos 90 dias, de forma gratuita. Para acessar, basta acessar a plataforma do Mundo SENAI no endereço Mundo SENAI, fazer o cadastro e dar início aos cursos de qualificação profissional e técnicos semipresenciais.

O SENAI está disponibilizando também livre acesso ao material didático por meio da Estante Virtual de Livros Didáticos. O acervo reúne livros referentes a cursos de 32 diferentes áreas tecnológicas, 32 cursos técnicos e 83 qualificações básicas. São mais de 1.150 volumes disponíveis, que podem ser acessados também no smartphone pelo aplicativo Livros Senai, ambos na Google Play e App Store.

Cursos de Iniciação Profissional

O SENAI Amazonas por meio do endereço www.fieam.org.br/senai/senai-ead/ oferece também cursos de iniciação profissional com certificação gratuita garantida. Com carga horária de 14 horas, as vagas são oferecidas nos cursos de Lógica de Programação, Empreendedorismo, Tecnologia da Informação e Comunicação, Desenho Arquitetônico, Segurança do Trabalho, Fundamentos de Logística, Noções Básicas de Mecânica Automotiva, Metrologia, Educação Ambiental, Propriedade Intelectual, Consumo Consciente de Energia e Finanças Pessoais.

Os alunos interessados no catálogo de cursos oferecidos pelo SENAI Amazonas podem se inscrever de forma online no endereço citado que dá acesso ao ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do SENAI. Para todos os cursos, os pré-requisitos são os mesmos: ter idade mínima de 14 anos, conhecimentos básicos de informática e internet e, no mínimo, o 6º ano do ensino fundamental.

Após efetivada a inscrição para cada curso, o acesso é disponibilizado por 20 dias (corridos). Para cumprir a carga horária de 14 horas dentro do tempo estabelecido, recomenda-se que o aluno faça 50 minutos de estudo diário, em média, podendo ser criado também sua própria rotina de estudos em casa.

A metodologia utilizada em todos os cursos é baseada na metodologia SENAI de Educação Profissional, que cria soluções desafiadoras e propícia ao aluno construir o seu próprio conhecimento. Durante o curso o aluno mobiliza as capacidades para resolução de uma situação problema por meio da interação com os objetos educacionais.

