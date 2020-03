Quer aprender inglês? Escola de NY oferta curso gratuito a brasileiros

As aulas iniciam nesta sexta-feira (27) no perfil da escola nas redes sociais | Foto: reprodução

Manaus - Em meio a pandemia do Covid-19 que colocou o mundo em alerta e isolamento social, usar o tempo para aprender e aperfeiçoar o inglês tornou-se uma ótima maneira de aliviar a ansiedade e ainda ter a chance de sair fluente da quarentena. Pensando nisso e em como ajudar e colaborar para que as pessoas fiquem em casa e possam aprender ou aperfeiçoar o idioma.

A escola American Ways, com sede em Nova Iorque e fundada pela brasileira Cris Vieira, expert no ensino de idiomas, lançou um pacote de conteúdos gratuitos em formato de live no Instagram. Durante toda a semana, a expert leva novos conteúdos e assuntos para debater durante a live.

‘’Este é um momento para nos unirmos e usarmos o tempo para ocupar a mente e aprender coisas novas. Sabemos da dificuldade que a maioria dos brasileiros têm em aprender o inglês, por isso montamos um conteúdo dinâmico somado ao método que criamos que proporciona ao aluno a vivência da língua inglesa de maneira única, na qual traçamos um paralelo com a língua nativa, o português’’, explica Cris Vieira.

Nessa sexta-feira (27), o tema da live aula será: “Vencendo seus medos e desafios em Inglês: dicas e troca de ideias”, a live vai começar às 20h30, horário de Brasília, e estará disponível no perfil da escola @americanwaysny

*Com informações da assessoria